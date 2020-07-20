من أجندة جامعة عين شمس..عميد تربية :85% نسبة نجاح طلاب فرق النقل.. كلية الزراعة: الاعتماد على التعليم الهجين خلال العام الدراسي الجديد.. صيدلة تبدأ امتحانات الفرق النهائية

_ عميد تربية عين شمس:

- نسبة النجاح في نتيجة طلاب فرق النقل تتخطى 85%

_ الاعتماد على التعليم الهجين فرض عين في مرحلة ما بعد كورونا

_عميد كلية الزراعة: الاعتماد على التعليم الهجين خلال العام الدراسي الجديد

_ انطلاق امتحانات الفرق النهائية بصيدلة عين شمس









أعلن الدكتور ماجد أبو العينين، عميد كلية التربية جامعة عين شمس ، نتيجة الأبحاث لطلاب فرق النقل وقال أن نسبتها تخطت 85%، موضحا أنه تم إعلان النتائج عن طريق التليفون.

اقرأ أيضا: الطلاب عن التعليم الهجين: هو الأنسب في ظل الظروف الراهنة ولا بد من علاج أي قصور به لأول مرة.. جامعة عين شمس مقر لمكتب التنسيق المركزي

وأضاف عميد كلية التربية، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه سوف يتم إعلان النتائج بالوسائل المتاحة الأخرى خلال 48 ساعة، لافتا إلى أنه تمت إعادة النظر أكثر من مرة في نسب الاقتباس من خلال لجان متخصصة فنيًا وإداريًا لضمان عدم وقوع أي ظلم على الطلاب.

وأشار ابو العينين الى عدم جواز الاكتفاء بعمل الابحاث التى كانت لظروف استثانئية ولكن الاعتماد علي التعليم المباشر لايمكن الاستغناء عنه.

وأكد عميد كلية التربية، أنه تم تسليم الأبحاث لطلاب فرق النقل من دون معوقات أو مشاكل، حيث تم توفير جميع سبل الراحة للطلاب لتلقي أبحاثهم بكل سهولة دون وجود عوائق من الكلية أو الطلاب، منوها بأنه تم مد يوم كامل للطلاب للتاكد من رفع أبحاثهم.





قال الدكتور ماجد ابو العينين عميد كلية التربية جامعة عين شمس إن التعليم خلال العام الجديد يعتمد على تطبيق نظام "التعليم الهجين"، الذي يستند إلى دمج نظامي التعلم "وجها لوجه" و"التعلم عن بعد".





وأضاف عميد كلية تربية خلال تصريحات لـ صدي البلد أن الكلية طبقت هذا النظام بالفعل إجباريًا خلال الفصل الدراسي الثاني 2020 (تيرم الكورونا) حيث قمنا بالتدريس وجها لوجه حتى 15 مارس ثم عن بعد باستخدام كافة الوسائل المعروفة بعد 15 مارس.





وأكد الدكتور ماجد انه منذ ذلك التاريخ؛ الذي فرض نفسه كنقطة تحول جوهرية في مسار التعليم في مصر؛ ونحن نسعى ونجتهد للتغلب على المشكلات والصعوبات مما كان له اكبر الأثر على اكتساب خبرات مؤهلة لكافة شرائح المجتمع التعليمي بدءً من الطالب وحتى الأستاذ لتطوير هذا النوع من التعليم الذي أصبح فرض عين على العالم في مرحلة مابعد كورونا.





وفي سياق متصل قال الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس أن التعليم خلال العام الجديد سيعتمد على تطبيق "التعليم الهجين"، الذي يستند إلى دمج نظامي التعلم "وجها لوجه" و"التعلم عن بعد" .

وأضاف عميد كلية زراعة جامعة عين شمس لـ صدي البلد انه سوف يتوقف كل هذا علي البنية التحتية لكل كلية، مؤكدا ان العالم يتجه نحو هذه الطريقة .



وأشار جلال الي ان كلية الزراعة تستعد لهذا التحول، مشيرا إلى تقديم الدعم للطالب على المستوى العلمي، والتقني، والإرشاد الأكاديمي واستخدام وسائل التعلم عن بعد المختلفة من خلال منصة التعليم الإلكتروني.





كما تفقدت الدكتورة مها فاروق، عميد كلية الصيدلة بجامعة عين شمس، والدكتورة أمانى أسامة، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الأحد، لجان امتحانات الفرق النهائية، والتي بدأت من ١٨ من يوليو الجارى، وتستمر حتى 22 أغسطس المقبل.

