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رشوان توفيق: أعمال عبد الرحمن أبو زهرة تدافع عنه وعمره ما أساء لأحد

الإثنين 20/يوليه/2020 - 05:01 ص
عبد الرحمن ابو زهرة
عبد الرحمن ابو زهرة
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عادل نصار
كشف الفنان رشوان توفيق، تفاصيل علاقته بالفنان عبد الرحمن أبو زهرة، مؤكدا أنه تربطه بأبو زهرة علاقة جيدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي سيد على، ببرنامج حضرة المواطن، المذاع على قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أنه "عرفت بالفنانة التى سبت الفنان عبد الرحمن أبو زهرة لأنه صديقي، وعمري ما شفته أساء لأحد أو تدخل في غير عمله هذا الممثل الرائع له أعمال رائعة وكبيرة".

وتابع أن أعمال أبو زهرة الفنية هى التي تدافع عنه، وأكمل أن عبد الرحمن أبو زهرة كمواطن ابنه من أعظم عازفي البيانو في العالم وابنته متعلمة أفضل تعليم.
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