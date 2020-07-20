رشوان توفيق: أعمال عبد الرحمن أبو زهرة تدافع عنه وعمره ما أساء لأحد

كشف الفنان رشوان توفيق، تفاصيل علاقته بالفنان عبد الرحمن أبو زهرة، مؤكدا أنه تربطه بأبو زهرة علاقة جيدة.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي سيد على، ببرنامج حضرة المواطن، المذاع على قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أنه "عرفت بالفنانة التى سبت الفنان عبد الرحمن أبو زهرة لأنه صديقي، وعمري ما شفته أساء لأحد أو تدخل في غير عمله هذا الممثل الرائع له أعمال رائعة وكبيرة".



