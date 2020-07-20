تركيا ترسل راجمة الصواريخ T-122 Sakarya بالقرب من سرت الليبية

كشفت صحيفة "مليت" التركية، عن إرسال النظام التركي راجمة الصواريخ T-122 Sakarya، بالقرب من مدينة سرت الليبية، ما يؤكد على الرغبة الملحة للنظام التركي في التصعيد.





وقالت الصحيفة، في تقرير لها ، إن راجمة الصواريخ T-122 Sakarya، استخدمتها القوات التركية في العمليات بسوريا، حيث كانت بشكل فعال.





وتستمر تركيا في إرسال المعدات الثقيلة، والأسلحة إلى جانب المرتزقة عبر طائرات الشحن العسكرية التركية.





ومن ناحية أخرى، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالن، إن بلاده ليس لديها أي خطة أو نية لمجابهة أي دولة في ليبيا.





وقال كالن في لقاء عبر قناة "إن تي في" التركية، "لسنا مع تصعيد التوتر في ليبيا. ليست لدينا أي خطة أو نية أو تفكير لمجابهة أي دولة هناك".