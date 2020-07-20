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أخبار العالم

NileforEthiopia.. حملة إثيوبية على تويتر لتأييد بناء سد النهضة

الإثنين 20/يوليه/2020 - 01:11 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
دشن مجموعة من نشطاء إثيوبيا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حملة تحت اسم "النيل من حق إثيوبيا" "nileforethioia"، وذلك للمطالبة في حق إثيوبيا في بناء سد النهضة لتوليد الكهرباء. 

وقال المسئولون عن الحملة إنها من المقرر لها بداية من اليوم الإثنين 20 يوليو ولمدة 5 أيام، من أجل التأكيد على حق إثيوبيا في النيل. 

ومن ناحية أخرى، دعا الاتحاد الأوروبي، إلى ضرورة التوافق على ملء سد النهضة؛ مؤكدا أنه يجرى العمل على تخفيف التوتر بين مصر والسودان وإثيوبيا، حسبما أفادت "العربية"، في نبأ عاجل لها.

وبدوره، قال جوزيب بوريل، ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية ، في بيان أمس السبت: "إن الاتحاد الأوروبي يؤيد تماما الوصول لحل إيجابي يرضي جميع الأطراف".

وقال "في الأيام المقبلة، سيتعين على الأطراف العمل لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم التوصل إلى اتفاق جماعي".
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