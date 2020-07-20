الصين تسجل 22 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت لجنة الصحة الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في البر الرئيسي للبلاد.





وذكرت اللجنة وفق ما نقلته وكالة رويترز أنه تم تسجيل 17 إصابة في منطقة شينجيانج، فيما كانت الخمس حالات الأخرى قادمة من الخارج.





وسجلت الصين 13 حالة جديدة لأشخاص لم تظهر عليهم أعراض نزولا من 42 حالة قبل يوم.





وكانت السلطات في الصين أعلنت تفعيل وضع "الحرب" في أورومتشي، عاصمة منطقة شينجيانج غرب البلاد، بعد ارتفاع حاد في إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





ويبلغ عدد سكان عاصمة منطقة شينجيانج نحو 3.5 مليون نسمة، فيما ظلت المنطقة لأشهر بدون إصابات جديدة لفيروس كورونا قبل الإعلان يوم الأربعاء عم أحدث الإصابات، ما أدى إلى إلغاء جميع الرحلات تقريبا داخل المدينة وخارجها، وتعليق وسائل النقل العام مثل مترو الأنفاق.



