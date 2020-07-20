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رياضة

بعد استفزازه جماهير الأهلي.. حسين الشحات يهاجم أحمد عيد عبد الملك: عايز الدنيا تولع

الإثنين 20/يوليه/2020 - 05:01 ص
حسين الشحات
حسين الشحات
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مصطفى كرم
نشر أحمد عيد عبد الملك صورة لخريطة بورسعيد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر وعلق عليها قائلا: "ما تكمل تقليب خوفت ليه" وهو ما اعتبره جمهور الاهلي اهانه منه لشهداء بورسعيد. 

ولقي أحمد عيد عبد الملك هجوم شديد من متابعيه وجماهير الاهلي وحاول تبرير الموقف في عدد من التغريدات الآخرى قائلا "‏نزلت دي الصبح وبتكلم في الكورة ان الطبيعي كل الفرق تروح هناك الوسادة بتوصل بالناس انهم يدخلوني اني بتريق علي الناس الي ماتت علشان كلامي مش علي هواهم وبيكرهوني مع ان لو دخلو علي كل اكونتاتي هيلاقو ان اول واحد بيعزي اهلايهم في ذكراهم وبعدين ايه دخل اسماعلية في الناس الي ماتت !! ". 

وعلق الكابتن حسين الشحات لاعب النادي الاهلي قائلا" ‏‎بص ياكابتن احمد انا اما رضيت ع واحد من الجمهور علشان نهدي التعصب شويه الا مابين الجمهور والاعيبه بس انت كده عايز الدنيا تولع بس عايز اقولك الا ماتوا دول اشرف وارجل واحسن مني ومنك ومن اي حد ف مصر لان دول اتغدر بيهم رحم الله شهداء النادي الاهلي 74 دائما ف القلب".


كما رد إبراهيم سعيد على تغريدة احمد عيد قائلا" ‏‎شيلها يا احمد اهلاويه وزملكاويه كلنا اخوات وأصحاب وكلنا مصريين". 
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