الشباب السعودي يعين بيدرو كايشينيا مدربا للفريق خلفا للويس جارسيا

أعلن نادي الشباب السعودي رسميًا صباح اليوم الإثنين، عن التعاقد مع المدرب البرتغالي بيدرو كايشينيا ليقود الفريق الأول لكرة القدم خلفًا للإسباني لويس جارسيا.





وقال نادي الشباب في بيانه: "وقعت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان بشكل رسمي مع المدرب البرتغالي بيدرو كايشينيا وذلك لقيادة الفريق الأول لمدة موسمين".





وتابع: "بدورها؛ تمنت إدارة نادي الشباب التوفيق للمدرب البرتغالي في مهمته مع شيخ الأندية وأن تكون مسيرته حافلة بالإنجازات".





وأكد النادي عبر بيانه أن المدرب البرتغالي سيصل مع طاقمه المساعد إلى العاصمة الرياض يوم الأحد 26 يوليو ، ليقتولى تدريب الفريق فيما تبقى من مباريات الموسم الحالي وأيضًا المقبل.





واعتذر مدرب الشباب لويس جارسيا عن تمديد عقده مع النادي لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.



