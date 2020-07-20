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أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا.. حسين الشحات يهاجم أحمد عيد عبد الملك: عايز الدنيا تولع.. عصام الحضري يتحدي اليو بادجي

الإثنين 20/يوليه/2020 - 07:44 ص
حسين الشحات
حسين الشحات
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مصطفى كرم
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:


شاركت شام الذهبي ابنة الفنانة اصالة مجموعة من الصور من حفل خطوبتها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام



نشر عصام الحضري حارس مرمي المنتخب المصري السابق فيديو جديد له عبر حسابة بإنستجرام من منافسة اليو باجي مهاجم النادي الأهلي



نشر حساب الفنانة الراحلة رجاء الجداوي عبر انستجرام صورة لدولة فلسطين لتذكير المتابعين بقضية الشعب الفلسطيني.



نشر احمد عيد عبد الملك صورة لخريطة بورسعيد عبر حسابة بموقع التواصل الإجتماعي تويتر وعلق عليها قائلا "ما تكمل تقليب خوفت ليه" وهو ما اعتبره جمهور الاهلي اهانه منه لشهداء بورسعيد. 

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