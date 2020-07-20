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أخبار العالم

رئيس الحكومة العراقية يؤجل زيارته إلى السعودية

الإثنين 20/يوليه/2020 - 08:07 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلن وزير الخارحية السعودي فيصل بن فرحان،عن تأجيل الزيارة التي كان سيقوم بها رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي عقب دخول العاهل السعودي للمستشفى. 

وأعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الإثنين، دخول العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مستشفى الملك فيصل بالرياض لإجراء بعض الفحوصات. 

وقال البيان الصادر من الديوان الملكي: 

دخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، هذا اليوم الاثنين 29 ذو القعدة 1441هـ الموافق 20 يوليو 2020 م مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وألبسه ثوب الصحة والعافية. 

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