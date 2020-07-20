في ثوبها الجديد.. جاد: "الري" تعمل ليل نهار لتطوير القناطر الخيرية





وأضاف "جاد" خلال برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أن أحد الأسباب التى جعلت القناطر الخيرية للملوك هى أن لها مستوى سياسيا وشعبية بالنسبة للمواطنين، نظرا للذهاب إليها بأقل التكلفة.









وتابع إنه مكان جميل ويستحق التجديد من قبل وزارة الرى، لافتا إلى أنهم يعملون ليل نهار من أجل محاولة رجوعها فى ثوبها الذى يليق بها، حيث إنها مكان أثرى وتاريخي.







