شاهد.. الإجراءات الاحترازية لطلاب الثانوية الأزهرية قبل دخول لجان الامتحانات

يؤدي اليوم، طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، امتحان اللغة الأجنبية الثانية للقسم الأدبي، وسط اجراءات احترازية للحد من كورونا.





ويتولى القائمون على اللجان، عملية تعقيم الأيدي وقياس درجات الحرارة قبل الدخول جميع الطلاب والطالبات إلى اللجان .





ويقوم فريق من مشيخة الأزهر بمتابعة سير عملية الامتحانات، والتأكد من عدم وجود أي مشكلات تتعلق بأسئلة الامتحانات أو أي عقبات تواجههم داخل لجان الامتحانات، ووجود الكمامات والمطهرات والتعقيم الدائم للجان، وتوفير المناخ الملائم للامتحانات.





يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019/2020، من القسم الأدبى بنين 50602، وفتيات 34633، بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127، وفتيات 18029، بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبا، بإجمالى عام 128495 طالبًا.