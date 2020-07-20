AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

شاهد.. الإجراءات الاحترازية لطلاب الثانوية الأزهرية قبل دخول لجان الامتحانات

الإثنين 20/يوليه/2020 - 08:47 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية
Advertisements
محمد شحتة
يؤدي اليوم، طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، امتحان اللغة الأجنبية الثانية للقسم الأدبي، وسط اجراءات احترازية للحد من كورونا.

ويتولى القائمون على اللجان، عملية تعقيم الأيدي وقياس درجات الحرارة قبل الدخول جميع الطلاب والطالبات إلى اللجان.

ويقوم فريق من مشيخة الأزهر بمتابعة سير عملية الامتحانات، والتأكد من عدم وجود أي مشكلات تتعلق بأسئلة الامتحانات أو أي عقبات تواجههم داخل لجان الامتحانات، ووجود الكمامات والمطهرات والتعقيم الدائم للجان، وتوفير المناخ الملائم للامتحانات.

يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019/2020، من القسم الأدبى بنين 50602، وفتيات 34633، بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127، وفتيات 18029، بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبا، بإجمالى عام 128495 طالبًا.
شاهد.. الإجراءات الاحترازية لطلاب الثانوية الأزهرية قبل دخول لجان الامتحانات
شاهد.. الإجراءات الاحترازية لطلاب الثانوية الأزهرية قبل دخول لجان الامتحانات
شاهد.. الإجراءات الاحترازية لطلاب الثانوية الأزهرية قبل دخول لجان الامتحانات
شاهد.. الإجراءات الاحترازية لطلاب الثانوية الأزهرية قبل دخول لجان الامتحانات
شاهد.. الإجراءات الاحترازية لطلاب الثانوية الأزهرية قبل دخول لجان الامتحانات
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مباشرة ومن المقرر.. طلاب الثانوية الأزهرية يعلقون على امتحان القرآن.. فيديو

اليوم.. امتحان البلاغة لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية

طلاب العلمي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الحديث اليوم

اليوم.. طلاب الثانوية الأزهرية القسم الأدبي يؤدون الامتحان في القرآن الكريم

وسط إجراءات وقائية.. توافد طلاب الثانوية الأزهرية إلى لجان الامتحانات..فيديو

طلاب الأدبي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الحديث .. اليوم

ترشيحاتنا

على طريقتهم الخاصة.. أطباء يحتفون بتعافي سيدة من كورونا.. فيديو

المخرج عمرو سلامة يتصدر تريند تويتر.. اعرف السبب

مرتديا حلق.. أحمد الفيشاوي يداعب السمك.. شاهد

هل الموتى يشعرون بالأحياء؟..على جمعة يصحح اعتقادًا خاطئًا

رئيس الحكومة العراقية يؤجل زيارته إلى السعودية

بخطوات بسيطة كيف تقوم بقياس سرعة الواى فاى.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفض الشجار معها..امرأة أمريكية متهورة تطلق النار على حبيبها

أسرع فطار.. طريقة عمل الطعمية بالبيض المسلوق

لن تتوقع.. دواء الكوليسترول يحول فيروس كورونا إلى نزلة برد