بشرى سارة..التأمين الصحى: عودة الكشف باللجان الطبية العامة والاستثنائية

قررت الهيئة العامة للتأمين الصحى،في بيان، عودة الكشف الطبى الابتدائى بجميع اللجان الطبية العامة والاستثنائية بنفس المعدلات الطبيعية عن طريق الخط الساخن 19806 مع استمرار تفعيل التكرار الإدارى لإجازات الأمراض المزمنة عن طريق اللجان الطبية فقط.









ووافقت على قبول ملفات العجز المرضى والإصابة فى حدود 50% من طاقتها حتى نهاية شهر أغسطس 2020 وعودة عمل كافة لجان التظلمات بالإدارات العامة للجان الطبية بالفروع إلى طبيعتها.









وقررت هيئة التأمين الصحى إيقاف العمل بنموذج 105 واعتباره مجرد توصية طبية يؤخذ أو لا يؤخذ بها مع عودة عمل اللجان الطبية فى مواعيدها.







