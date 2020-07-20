روسيا: لم نطلق لقاح فيروس كورونا حتى الآن.. وما زلنا في مرحلة التجارب السريرية

كشف مساعد وزير الصحة الروسي أليكسي كوزنتسوف، حقيقة طرح لقاح فيروس كورونا؛ مؤكدًا أنه لم يتم إطلاقه بعد وأن استخدامه ينحصر ضمن إطار التجارب السريرية.





وفي تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قال كوزنتسوف: "في الوقت الحالي، لا تزال التجارب السريرية للقاح الذي طوره مركز جامالي للأبحاث جارية. تم تلقي اللقاح من قبل متطوعين مدرجين رسميًا في التجارب".





وتابع: "بعد الانتهاء من الاختبارات، سيتم تحديد مسألة تسجيل اللقاح. في الوقت الحالي".





وأكد كوزنتسوف أنه: "لم يتم إطلاق اللقاح، واستخدامه خارج إطار التجارب السريرية غير ممكن".





وأشار كوزنتسوف إلى أنه في شهر إبريل الماضي، تم إعطاء كبار المدراء في الشركات الروسية وكبار رجال الأعمال والمسؤولين اللقاح التجريبي الذي تم تطويره في مركز أبحاث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة الأكاديمي "جامالي".





وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنه قد تم الانتهاء من التجارب السريرية لـلقاح فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه سيتم تخريج جميع المتطوعين.





ووفقا لوكالة "سبوتنيك انترناشيونال"، قالت الوزارة في بيان لها إن "وزارة الدفاع الروسية بالاشتراك مع المركز القومي لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة "جامالي"، أكملوا بنجاح مرحلة التجارب السريرية ضد لقاح "كوفيد19"، بمشاركة متطوعين في مستشفى "بوردينكو" العسكري الرئيسي.





وأكدت الوزارة أنه في صباح اليوم الاثنين الموافق 20 يوليو،تم تخريج المجموعة الثانية المكونة من 20 متطوعا من المستشفى العسكري.



