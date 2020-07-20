احنا آسفين .. الإسكان تكشف مفاجأة عن تسليم وحدات الإعلان 8

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الاسكان، إن مشروع جنة هو واحد من مشروعات الاسكان الاجتماعي الحديثة ، والتي بدأت منذ سنة ونصف السنة، وانه تم البدء في تسليم وحداته السكنية منذ شهرين.









وتابع المهندس عمرو خطاب، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أنه كلما انتهت الوزارة من تشطيب الوحدات السكنية تقوم بالاعلان على موقعها الرسمي لبدء الاستلام لحاجزي الوحدات.









واعتذر خطاب ، للمواطنين عن مشكلة التأخير التي حدثت في الاعلان الـ8 للاسكان الاجتماعي ، وانه لم يتم تسليم المواطنين الوحدات السكنية في الموعد المتفق عليه، ولكن هذا كان بسبب تحريك سعر الصرف في الاسواق في عام 2016، وتعثر بعض الشركات، مؤكدًا على انه بانتهاء هذا العام سيتم تسليم كل وحدات الاعلان الـ 8 للمواطنين.







