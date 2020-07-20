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أخبار العالم

تضخم أرصدة ويخوت وفيلات ومجوهرات.. الكويت تفتح ملف فساد رواد السوشيال ميديا

الإثنين 20/يوليه/2020 - 02:47 م
النيابة الكويتية
النيابة الكويتية
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محمود نوفل
كشفت صحيفة القبس الكويتية، أن الأجهزة القضائية والأمنية والكومية  متمثلة في "النيابة العامة - جهاز أمن الدولة - وحدة التحريات"، فتحت تحقيقات في بلاغات غسل الأموال المرفوعة ضد المشاهير الـ 10 في السوشيال ميديا، حيث جرى التوصل إلى نتائج في غاية الأهمية.

ووفق مصادر مطلعة لم تسمها الصحيفة فقد بينت " القبس الكويتية "، أن المعلومات والتحريات الأولية أكدت شبهة غسل الأموال في هذه البلاغات، لافتة  إلى أن قيمة الإعلانات والفواتير التي يحصل عليها بعض المشاهير لا يمكن أن تؤدي إلى هذا التضخم البنكي لحساباتهم والثراء الفاحش من خلال امتلاك فيلات ويخوت ومجوهرات وساعات ثمينة وتوزيع هدايا بعشرات الآلاف.

وأوضحت الصحيفة ، عبر مصادرها ان بعض مشاهير السوشيال ميديا أصبحوا يتباهون بما يملكون ويظهرون الأدلة بالصوت والصورة، فالأمر لا يعتمد فقط على تضخم أرصدتهم، بل أصبحوا يوثِّقون هذا الأمر لمتابعيهم.

وكشفت المصادر للصحيفة الكويتية ان أحد المتهمين بلغت أرصدته في البنوك حوالي 20 مليون دينار كويتي والباقي  تراوحت ارصدتهم ما بين المليون و10 ملايين دينار.

جدير بالذكر ان الناشطة والمدونة ريم الشمري كانت قد تم صرفها من ديوان النيابة الكويتية بعد حجزها لعدة أيام علي هامش إساءتها للجالية المصرية في الكويت قبل ان تتراجع عن تصريحاتها التي نشرتها علي مواقع التواصل الإجتماعي .
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