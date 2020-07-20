تلبية لطلب المواطنين.. محافظ الغربية يوجه بشن حملات نظافة بكفر الزيات

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية اليوم الاثنين، توجيهاته إلى اللواء شاكر يونس سكرتير عام محافظة بالضرورة تكليف المحاسب محمد صلاح، رئيس مجلس مركز ومدينة كفر الزيات، بضرورة شن حملات نظافة وتجميل على مستوي مناطق السكنية تلبية لرغبات المواطنين.





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جاء ذلك في إطار توجيهات محافظ الإقليم لأحكام التواجد فى الشارع واستكمال مراحل خطط التطوير والتجميل النموذجية على مستوى شوارع وميادين المدينة حفاظا على أرواح وحياة المواطنين.





في المقابل باشر، رئيس مجلس المدينة أعمال النظافة والتجميل بنطاق شارع الجيش وميدان عرابي ومدخل المدينة وحديقة المحكمة الرئيسية من خلال الدفع بعدد من اللودرات والسيارات لرفع تلال وأكوام القمامة على مستوى الشوارع الرئيسية أولا بأول.





من ناحية أخرى باشر مسؤولو جهاز النظافة بمجلس المدينة برفع كميات كبيره من التراكمات التاريخية بشارع الساحة استعدادًا لنقل بعض مواقف القرى إلى هذه المنطقة لتخفيف الزحام في ميدان المحطة، فضلا عن شن أعمال النظافة ورفع الأتربة من مدخل المدينه وشارع الملال ومنطقة الجزيرة تلبية لسكان تلك المناطق.





كما نفذت حملة موسعة لرفع الإعلانات المخالفة والإشغالات بميادين المدينة، والتي أسفرت عن رفع عدد 2 اعلان كبير حيال الواقعة.