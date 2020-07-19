أكرم نمير قائمًا بأعمال وكيل «نوعية طنطا» لشئون خدمة المجتمع

أصدر الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا قرارًا بتكليف الدكتور الدكتور أكرم محمد عبد اللطيف نمير، الأستاذ بقسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية للقيام بأعمال وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

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عمل الدكتور أكرم نمير معيدًا بقسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية جامعة طنطا منذ عام 1991حتى 1997م، ثم مـدرسا مسـاعدا بذات القسم اعتبارا من من1997 حتي 2006م، ثم مدرسًا بقسـم التربيـة الموسـيقيـة من 2006 حتى2011م .

حصل "نمير" علي درجة أستـاذ مساعد بقسم التربية الموسيقية في عام 2011 ، ودرجة الأستاذية في عام 2016، ليلتحق بعدها عضوا باللجنة العلمية لفحص الإنتاج العلمي لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين بالمجلس الأعلى للجامعات بالدورة الثالثة عشر (1919-2022م ) .