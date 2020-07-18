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محافظات

قبل بيعها للجمهور.. ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بزفتى.. صور

السبت 18/يوليه/2020 - 02:07 م
صدى البلد
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أحمد على

واصلت مديرية الطب البيطرى بالغربية تشديد عمليات الفحص والرقابة والمتابعة وتكثيف الحملات المستمرة على منافذ وأسواق بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها المختلفة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية .

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وأوضح الدكتور حاتم كمال أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية ، قيام لجنة من أطباء المديرية برئاسته بضبط 9 كيلو جرام كبدة ولحوم مفرومة غير صالحة للإستهلاك الأدمى، إلي جانب مخالفات للحوم جاموسى ذبح خارج المجازر بوزن 8 كيلوا جرام بموجب محضرين بقرية شرشابه مركز زفتي .

وأكد الدكتور حاتم كمال أنور ، أن الحملات مستمرة يوميًا لتنفيذ تعليمات محافظ الغربية بما يحقق توفير أغذية صالحة للإستهلاك الأدمى خالية من أى مسببات مرضية حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.

قبل بيعها للجمهور.. ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بزفتى.. صور
قبل بيعها للجمهور.. ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بزفتى.. صور
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