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مرأة

مرحلة ضعف للفيروس .. أستاذ صدر يكشف أسباب تراجع الإصابات بكورونا

الإثنين 20/يوليه/2020 - 03:41 م
صدى البلد
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ريهام قدري
أوضح الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة، علي صفحته بالفيسبوك أن حالات الإصابة بفيروس كورونا تقل بدرجة ملحوظة؛ مشيرا إلى أن شدة المرض تغيرت والحالات الشديدة أصبحت قليلة بينما معظم الحالات خفيفة جدا ولا تحتاج أكثرها إلى دخول المستشفى بل الالتزام بالعلاج المنزلي. 

وأكد الدكتور أيمن سالم، أن هذا التغير ناتج عن التطور الطبيعي لدورة حياة الفيروسات التي تتأثر بالعوامل البيئية والتغيرات المناخية. 

ولكن الدكتور أيمن سالم، في ذات الوقت حذر من التخفيف من طرق مكافحة العدوى؛ كون الفيروس لا يزال منتشرا بين البشر ولاسيما في التجمعات والأماكن المغلقة سيئة التهوية، وقد يصاب البعض بحالات شديدة مما تحتاج للعناية ودخول المستشفى لتلقي العلاج اللازم؛ وبالتالي يجب الالتزام بالتعليمات والضوابط الوقائية. 

وأشار أستاذ الأمراض الصدرية بقصر العيني، إلى أن فيروس كورونا يتحور في الموجة الثانية للفيروس؛ وقد يكون خفيفا ومن غير المؤكد أن تكون الموجة شديدة؛ منوها بأنه قد أصبح هناك مناعة لدى العديد من المواطنين التي قد تدوم لفترات متفاوتة بين البشر.

ولفت الدكتور أيمن سالم، إلى أن التطعيم الآن تحت التطوير في معامل انجلترا والصين وروسيا وأمريكا وهو قيد التجارب السريرية وننتظر النتائج.
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