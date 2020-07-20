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أخبار العالم

عبير موسى: إرسال الغنوشي الشرطة للبرلمان انتهاك لسيادته

الإثنين 20/يوليه/2020 - 03:29 م
عبير موسى
عبير موسى
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شيماء مصطفى
اتهمت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسى، رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي، بانتهاك الدستور وذلك عقب اقتحام الشرطة لمقر البرلمان.

وقالت عبير موسى، في تصريحات لها اليوم الإثنين، إن الشرطة اقتحمت مقر مجلس النواب وانتهكت الدستور، مشيرة إلى أن إرسال قوات الأمن في عهد رئاسة راشد الغنوشي للبرلمان، تعد انتهاكا لسيادته.

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وكانت مصادر نيابية تونسية قالت إن الشرطة حاولت، اليوم الاثنين، إخلاء نواب الحزب الدستوري الحر من البرلمان بالقوة. 

وقال مراسل شبكة "سكاي نيوز عربية"، إن وفدا من النيابة التونسية بصحبة عناصر الشرطة عاين اعتصام أعضاء الحزب الدستوري الحر في مقر البرلمان، وطالب ممثل عن النيابة بإخراج نواب الحزب الدستوري الحر من قاعة مجلس نواب الشعب بالقوة العامة. 

ووفقًا لوسائل إعلام تونسية، رفضت رئيس الحزب الدستوري الحر عبير موسى الإستجابة لتدخل النيابة العمومية والخروج، مطالبة ممثل النيابة العمومية بإظهار إذن التكليف الكتابي للتأكد منه والخروج. 

وكان راشد الغنوشي، رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة الإخوانية، طالب الخميس الماضي، وزارة الداخلية بفض اعتصام كتلة الدستوري الحر في البرلمان، وإغلاق كل المرافق الحيوية أمام الاعتصام.
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