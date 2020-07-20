عبير موسى ترفض.. شرطة تونس تطالب نواب "الدستوري الحر" بفض اعتصامهم داخل البرلمان

ذكرت مصادر نيابية تونسية أن الشرطة حاولت، اليوم الاثنين، إخلاء نواب الحزب الدستوري الحر من البرلمان بالقوة.





وقال مراسل شبكة "سكاي نيوز عربية"، إن وفدا من النيابة التونسية بصحبة عناصر الشرطة عاين اعتصام أعضاء الحزب الدستوري الحر في مقر البرلمان، وطالب ممثل عن النيابة بإخراج نواب الحزب الدستوري الحر من قاعة مجلس نواب الشعب بالقوة العامة.





ووفقًا لوسائل إعلام تونسية، رفضت رئيس الحزب الدستوري الحر عبير موسى الإستجابة لتدخل النيابة العمومية والخروج، مطالبة ممثل النيابة العمومية بإظهار إذن التكليف الكتابي للتأكد منه والخروج.



