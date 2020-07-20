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أخبار العالم

عبير موسى ترفض.. شرطة تونس تطالب نواب "الدستوري الحر" بفض اعتصامهم داخل البرلمان

الإثنين 20/يوليه/2020 - 02:47 م
عبير موسى
عبير موسى
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شيماء مصطفى
ذكرت مصادر نيابية تونسية أن الشرطة حاولت، اليوم الاثنين، إخلاء نواب الحزب الدستوري الحر من البرلمان بالقوة. 

وقال مراسل شبكة "سكاي نيوز عربية"، إن وفدا من النيابة التونسية بصحبة عناصر الشرطة عاين اعتصام أعضاء الحزب الدستوري الحر في مقر البرلمان، وطالب ممثل عن النيابة بإخراج نواب الحزب الدستوري الحر من قاعة مجلس نواب الشعب بالقوة العامة. 

ووفقًا لوسائل إعلام تونسية، رفضت رئيس الحزب الدستوري الحر عبير موسى الإستجابة لتدخل النيابة العمومية والخروج، مطالبة ممثل النيابة العمومية بإظهار إذن التكليف الكتابي للتأكد منه والخروج. 

وكان الحزب الدستوري الحر في تونس، والذي ترأسه النائبة عبير موسى، قاطع جلسة البرلمان اليوم الاثنين، رافعين شعار "لا للإرهاب".

ووفقًا لوسائل إعلام تونسية، قطع عدد من نواب الحزب الدستوري الحر، اليوم الإثنين، أعمال الجلسة البرلمانية المخصصة للإعلان عن إطلاق مسار إعداد وإنجاز الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد للخماسية القادمة 2021/2025 بالمبنى الفرعي للبرلمان. 

وقاطع نواب الحزب الدستوري الكلمة الافتتاحية لرئيس المجلس راشد الغنوشي، كما قاطعوا جميع مداخلات بقية النواب. 
وشهدت قاعة الجلسات بالمبنى الفرعي لمجلس النواب عقب ذلك مناوشات بين نواب كتلة الدستوري الحر ونواب كتلة حركة النهضة بالأساس. 

يأتي ذلك في الوقت الذي يتظاهر فيه الحزب الدستوري الحر أمام مجلس النواب للمطالبة "باتخاذ إجراءات لمنع دعاة العنف والإرهاب من دخول المجلس. 
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