هل يحق للأب منع ابنته من نشر صورها على الفيسبوك؟.. مستشار المفتي يرد

"هل يحق للأب منع ابنته من نشر صورها على الفيس بوك؟"، سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر، اليوم الاثنين، على صفحتها الرسمية بموقع « فيسبوك».
وأجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلًا: « نعم، والأفضل للبنت أن تسمع كلام والدها، فهو يخاف عليك من أن يقوم شخص معدوم الأخلاق والضمير باستغلال هذه الصور باستخدام برنامج الفتوشوب وما يشبهها».
وتابع المستشار العلمي لمفتي الجمهورية: « ونقول للوالد إذا كانت الصور بالحجاب ومحتشمة؛ فلا داعي للتعنت، ولا مانع من نشرها إذا كانت على هذه الحالة».