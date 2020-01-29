AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

حكم تعليق الصور في المنزل.. الإفتاء تجيب

الأربعاء 29/يناير/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
Advertisements
إيمان طلعت
حكم تعليق الصور فى المنزل ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك. 

وأوضح شلبي، أن الصور الفوتوغرافيه عبارة عن حبس الظل وتعليقها فى المنازل لا شئ فيه، فلو كانت الصورة ليس بها شئ محرم فلا حرج فى ذلك. 

حكم تعليق الصور الفوتوغرافية على جدران المنزل
قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن تعليق الصور الفوتوغرافية على جدران المنزل لا شيء فيه شرعا.

وأضاف عاشور، فى إجابته عن سؤال « سمعنا أن الصور على الحائط فى المنزل تمنع من دخول الملائكة فهل هذا صحيح؟»انه لا بأس بتداولِ الصورِ الفوتوغرافية أو تعليقِها للإنسانِ والحيوان، وليس فيها المضاهاةُ لخلقِ اللهِ التي وردَ فيها الوعيدُ للمصوِّرين، وذلك ما لم تكن الصورُ عاريةً أو تدعو للفتنةِ.

وبيًن أن حرمة التصوير أو النحت أو التماثيل تتعلق بثلاثة أمور بأن لا تكون لعلة العبادة ولا لمضاهاة خلق الله والأمر الأخر أن لا تكون بها علامات عورة فإن كانت كذلك فلا يجوز تعليقها أما إن كانت غير ذلك فهذا لا يجوز شرعًا.

حكم تعليق الصور فى المنزل
ال الشيخ عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من يريد أن يعلق صور فى المنزل جائزة وليس فيها شئ، والأحاديث التى جاءت فى لعن التصاوير والمصورين هى الصور التى يقصد بها التماثيل الكاملة التى يمكن أن يحيا بها الإنسان اى أن تكون كالمخلوق العادى.

وأضاف الوردانى، فى إجابته على سؤال مضمونة « حكم تعليق الصور فى المنزل؟»، أن الصور الفوتوغرافيه ليست هى المقصودة بحرمة الصور ولكن الصور المقصود بها التماثيل التى يمكن أن تضاهى بها خلق الله، إلا أن الصور التى نعلقها على جدران المنازل إنما هى حبس ظل حتى الأشياء المرسومة، وعليه فيجوز تعليق الصور فى الأماكن وفى المنازل وليس هناك حرمة فى ذلك لأنها نوع من أنواع محاكاة الحيقة وليس محاولة لصناعة حقيقة.

وأشار الى أن هذه الصور ليست داخلة فى لعن المصورين لأن التصاوير المقصود بها هنا هى التماثيل الكاملة التى يمكن ان ينفخ فيها الروح.

حكم تعليق الصور الفوتوغرافية على جدران المنزل
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تعليق الصور الفوتوغرافية على جدران المنزل لا شيء فيه شرعا.

وأضاف أمين الفتوى،خلال لقائه على فضائية "الناس"، أن مسألة أن هذه الصور تمنع الملائكة ليس صحيحا لأن المنهي عنه هو التماثيل التى يستخدمها البعض ويضعها فى البيوت.

وأوضح أن الصور الفوتوغرافية فى زمننا ليست تجسيدا للأشخاص وإنما هى حبس ظل فقط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكم ارتداء سلسلة من الذهب تحمل صورة أحد الأموات.. الإفتاء توضح بالفيديو

هل رسم البورتريه حرام؟ الإفتاء توضح

الإفتاء توضح حقيقة وجود الدباديب والصور في المنزل تمنع دخول الملائكة

حكم الشرع في العمل بمجال التصوير الفوتوغرافي.. فيديو

فتاوى تشغل الأذهان.. دم الحيض غير منتظم فماذا أفعل كي أصلي؟.. خالد الجندي يوضح كفارة الحنث في الحلف بالمصحف.. وأمين الفتوى يوضح حكم الشرع في العمل بالتصوير الفوتوغرافي

ترشيحاتنا

رئيس لجنة الحكام يتابع مباراة الزمالك ووادي دجلة من المدرجات.. اعرف السبب

أحمد موسى يكشف تفاصيل مثيرة عن رئيس الحكومة القطرية الجديد

رجاء الجداوي تهنئ غادة والي بمنصبها الجديد.. صور

الإمارات ترد على خطة ترامب للسلام: نقدر الجهود الأمريكية

طارق عامر: ديوننا الخارجية 108 مليارات دولار.. وتركيا تخطت الـ400

أخبار الأهلي .. محمد رمضان مفاجأة الأهلي والزمالك.. وعمار حمدي فى طلائع الجيش

AdvertisementS

مصادر تكشف حقيقة ارتباط أصالة بطبيبها الخاص بعد طلاقها من طارق العريان .. صور

أخبار الزمالك.. تعادل مخيب للآمال أمام وادي دجلة.. وقرار جديد من مرتضى منصور

عبرنا المرحلة الصعبة.. محافظ المركزي يزف بشرى سارة للمصريين

بعد حبس أحمد الفيشاوي سنة .. 4 نجوم خلف القضبان .. أبرزهم عمرو واكد ومخرج المخدرات

تعليق للفنان علاء زينهم بعد قرار إيقافه من نقابة المهن التمثيلية.. فيديو

تقاضى ٢٢ مليون جنيه في إعلان.. محامي زينة يكشف مفاجأة ويوجه رسالة إلى أحمد عز.. فيديو

حقيقة انخفاض قيمة رصيد كروت الشحن.. فيديو

أخبار الأهلي .. محمد رمضان مفاجأة الأهلي والزمالك.. وعمار حمدي فى طلائع الجيش

زلزال عنيف يضرب جامايكا وكوبا بقوة 7.7 درجة.. وإنذار بـ تسونامي

مصر تدعو الفلسطينيين والإسرائيليين للدراسة المتأنية للخطة الأمريكية للسلام

4 قرارات هامة في اجتماع مجلس إدارة الأهلي اليوم.. تعرف عليها

ترامب: القدس ستبقى عاصمة إسرائيل غير القابلة للتقسيم.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصادر تكشف حقيقة ارتباط أصالة بطبيبها الخاص بعد طلاقها من طارق العريان .. صور

البلوفر الموهير يسيطر على موضة شتاء 2020 .. صور

رجاء الجداوي تهنئ غادة والي بمنصبها الجديد.. صور