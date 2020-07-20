أكسفورد: لقاح كورونا أظهر مستويات سلامة مقبولة ورد فعل مناعي

أعلنت جامعة أكسفورد أن لقاح كورونا أظهر مستويات سلامة مقبولة، وأن الجرعة الثانية من لقاح كورونا أظهرت رد فعل مناعي للمشاركين، وافادت بذلك قناة "اكسترا نيوز"، منذ قليل في خبر عاجل وسنوافيكم بالتفاصيل فور ورودها.
وكشفت تقارير لقناة indiatvnews الهندية ، عن أن معهد أمصال الهند يبدأ التجارب البشرية على لقاح أكسفورد أغسطس المقبل وذلك تمهيدا لإنتاج مليار جرعه من اللقاح.
فبينما ينتظر العالم تقارير التجارب الأولية للقاح فيروس كورونا الذي طورته جامعة أكسفورد بالتعاون مع استرازينيكا دخل معهد مصل الهند في شراكة تصنيع مع الشركة، حيث سيقوم المعهد بتصنيع وتوريد مليار دواء من اللقاح.
وفقًا للتقارير سيبدأ معهد مصل الهند في إجراء تجارب بشرية على لقاح جامعة أكسفورد بدءًا من أغسطس المقبل، وقال آدار بوناوالا الرئيس التنفيذي لمعهد سيروم بالهند "نأمل أن يكون لقاح أسترازينيكا أكسفورد متاحا في نهاية هذا العام"، مضيفا أنه في الوقت الحاضر يعمل معهد امصال الهند على لقاح AstraZeneca Oxford الذي يخضع للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية بالإضافة إلى ذلك سيتم البدأ أيضًا تجارب بشرية في الهند في أغسطس 2020 استنادًا إلى الوضع الحالي وآخر التحديثات في التجارب السريرية.