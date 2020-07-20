أكسفورد: لقاح كورونا أظهر مستويات سلامة مقبولة ورد فعل مناعي

الجرعة الثانية من لقاح كورونا أظهرت رد فعل مناعي للمشاركين،

وافادت بذلك قناة "اكسترا نيوز"، منذ قليل في خبر عاجل وسنوافيكم بالتفاصيل فور ورودها.

وكشفت تقارير لقناة indiatvnews الهندية ، عن أن معهد أمصال الهند يبدأ التجارب البشرية على لقاح أكسفورد أغسطس المقبل وذلك تمهيدا لإنتاج مليار جرعه من اللقاح.



