بدء الأوكازيون الصيفى 23 يوليو.. التموين: إلزام المحلات بعرض الأسعار قبل وبعد التخفيض| فيديو

قال الدكتور أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المحلات التى تمتلك سجلا تجاريا وبطاقة ضريبية هى فقط المسموح لها بالمشاركة في الأوكازيون الصيفى الذى سيبدأ يوم 23 يوليو، لافتًا إلى أن هناك بعض ضعاف النفوس يقيمون أوكازيون وهمى ويتم محاسبتهم بشدة ويعرضهم للمساءلة القانونية.





وأضاف حسام الدين، فى مداخلة هاتفية لبرنامج السفيرة عزيزة، المذاع على فضائية دى إم سي، أن المحلات المشاركة في التصفية تقدم نماذج بأسعار المنتجات قبل وبعد التصفية.





وأوضح أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ستكثف من حملاتها الرقابية على المحال المشاركة فى الأوكازيون للالتزام بالتخفيضات المعروضة، مشيرة الى أن الهدف من الأوكازيون ومن التخفيضات الموجودة به هو التخفيف على المواطنين وحصولهم على السلع بأسعار مخفضة.



