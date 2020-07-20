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أخبار العالم

جزر البهاما تحظر دخول السياح الأمريكيين نظرا لارتفاع إصابات "كورونا" في الولايات المتحدة

الإثنين 20/يوليه/2020 - 05:51 م
صدى البلد
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ا ش ا
أعلن رئيس وزراء جزر البهاما هوبير مينيس، منع دخول السياح الأمريكيين إلى البلاد في ظل استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في الولايات المتحدة. 

وقال مينيس، حسبما نقلت صحيفة "ذي هيل" الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم /الاثنين/، إنه سيتم إيقاف الرحلات الجوية من وإلى الولايات المتحدة، مُشيرًا إلى أن الوضع الوبائي في جزر البهاما يزداد سوءا منذ إعادة فتح الحدود الدولية. 

وأوضح مينيس أن إجمالي عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" وصل إلى 153 حالة مؤكدة، من بينهم 49 حالة تم تسجيلها منذ عودة حركة الطيران مجددًا ورفع القيود على السفر في الأول من شهر يوليو الجاري.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن حظر الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، دخول المسافرين الأمريكيين، وعدم إدراج الولايات المتحدة ضمن قائمة الدول التي ستُرفَع عنها قيود السفر المتبادل، بفعل تصاعد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" بها
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