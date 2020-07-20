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مرأة

قبل العيد .. 5 طرق للتمييز بين اللحمة السليمة والمغشوشة

الإثنين 20/يوليه/2020 - 06:52 م
قبل العيد .. 5 طرق
قبل العيد .. 5 طرق للتميز بين اللحمة السليمة والمغشوشة
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اسماء محمد
يشتهر عيد الأضحى بتقديم وتناول الأصناف المختلفة من لحوم الأضاحى، ولأنه ليس في استطاعة الجميع شراء حيوان وذبحه فيضطر البعض لشراء اللحوم من المجازر .. فكيف نفرق بين الأنواع السليمة و المغشوشة أو الفاسدة.

وقالت الدكتورة سماح نوح ، رئيس قسم بيطرى ، يجب شراء اللحوم من مكان مضمون وموثوق حتى نجنب أنفسنا الشك والحيرة ولكن بصفة عامة يمكن التمييز بين اللحمة السليمة والمغشوشة بعدة طرق، هي:

- لون اللحم وردي فاتح خالي من أي ألوان داكنة أو سوداء أو زرقاء، مذبوح بالمجازر عن طريق رؤية ختم الذبح، والختم الحقيقي ثابت ولا يسيح علي الذبيحة بمعنى مثلا مربع او مدور او مثلث مطبوع مكانه وليس سائح يشبه الكحل، أما الختم المزور فيشبه الألوان السائحة أو الكحل السائح يعني كان الأختام خريطة على اللحم.

-اللحم الطبيعي السليم لا يسقط دم تحته إنما ماية عادية مصفرة ولو دم دا معناه أنها منزلتش وكانت مريضة بحمى قبل الدبح وفى هذه الحالة يكون لونها داكن.

- لا يقف عليها أي حشرات مثل الذباب أو رائحته كريهة.

- للحم الطازج ملمسه خشن ولو تم تقطعيه بسكين سنلاحظ خشونته اما اللحم الفاسد يكون ذو ملمس دهني مثل الصابون.

- بعد شراء اللحمة والذهاب للمنزل ولم تكن متأكد من جودتها يمكن غلى ماء ووضع قطعة اللحم وبعد دقيقتين ترفعى الغطاء فجأة إذا وجدتى 
 ريحة عفنة او الشوربة اتعكرت وعليها ما يشبه تفل الشاي فهي غير سليمة أبدا.
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