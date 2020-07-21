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ديني

هل يجوز الظهور بملابس البيت أمام المحارم؟.. الإفتاء ترد

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 10:02 ص
هل يجوز الظهور بملابس
هل يجوز الظهور بملابس البيت أمام المحارم؟.. الإفتاء ترد
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يارا زكريا
"هل يجوز الظهور بملابس البيت أمام المحارم، علمًا أن ذراعي ما بين الكتف واليد قد يظهر؟"، سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، خلال فيديو البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع « فيسبوك».

وقال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،  إن ذلك يجوز، ولا حرج عليك، مؤكدًا: « الأمر ليس بهذه الحساسية، ولا نريد أن نشكك في أخلاق الناس بما فيهم المحارم». 

وتابع المستشار العلمي لمفتي الجمهورية: أن العلاقة بين الرجل والمرأة أعمق من ذلك بكثير؛ فلا يقتصر التفكير فيها على الأمور الجنسية.


في سياق متصل، تلقي الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، سؤالا يقول صاحبه: "لو صليت بالفانلة الحمالات.. حرام أم حلال".

وأجاب أمين الفتوى خلال فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء قائلا: "إنه حلال ، ولا شيء في ذلك".

وأضاف أن الواجب على المصلي ستر عورته في الصلاة بإجماع المسلمين، ولا يجوز له أن يصلي عريانا سواء كان رجلًا أو امرأة.


وفي ذات السياق، بين الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتى الجمهورية، أنه يجوز الصلاة في البيجامة أو غيرها من لباس النوم، بشرط أن تكون ساترة للعورة، ومباحة وطاهرة.

وأفاد «عاشور»، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، أنه إذا توفرت هذه الشروط فلا بأس أن يصلي بها الرجل أو المرأة.

وأوضح مستشار المفتي، أن من المعلوم أن المرأة يجب عليها أن تلبس لصلاتها ما يستر كل بدنها إلا وجهها وكفيها، فإذا صلت في ملابس النوم وكانت ساترة لما يجب ستره فلا حرج في ذلك، منوهًا أن الحرير من الملابس غير المباحة بالنسبة للرجل فلا يجوز الصلاة فيها، أم المرأة فيجوز لها.



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