هل تسمح لبناتك بالسفر مع أصدقائها؟.. شاهد رد هيدي كرم

قالت الفنانة هيدي كرم ، إنها لا تفرق بين الأولاد والبنات في تربيتها لهم، وتسمح لهم بالسفر رفقة أصدقائهم عند عمر الـ17 سنة.





وأضافت هيدى كرم ، خلال تقديمها برنامج " راجل و2 ستات ، المذاع عبر فضائية " ON E "، : انه "على سن الـ 17 سنة ابني قال لي مسافر مع أصحابي لبيت صاحبنا في الغردقة، قلت له ماشي سافر ".





ومن جانبها تابعت الاعلامية شريهان أبو الحسن، أنها لا تسمح بسفر أبنائها أولاد أو بنات، برفقة أصدقائهم لأنها تخاف عليهم، ومن ناحيته قال الفنان سامح حسين، إنه يوافق على سفر بناته فقط إذا كانوا في رحلة كشافة أو للدراسة في الخارج.





وأكد الفنان سامححسين ، أن تربية البنات أصعب من الأولاد، " لازم أصاحبهم عشان افهمهم وأعملهم، والحرص عليهم ليس أمرا سيئًا".







