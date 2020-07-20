من أحد المقاهي .. آخر ظهور للفنان محمود حجازي

نشر الفنان محمود حجازي صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.





ويظهر في الصورة وهو يجلس في أحد المقاهي حاملا كوب من القهوة.





وعلق علي الصورة قائلا: قهوتك ايه ؟









ونالت الصورة إعجاب متابعيه وجاءت تعليقاتهم كالاتي:





انت قمر كده ليه كل شويه بتحلو





منور يا نجم النجوم





لازم تكون سكر زيادة زيك





ربنا يسعدك

















يذكر أن آخر أعمال محمود حجازى هو مسلسل لما كنّا صغيرين خلال رمضان الماضي، وتدور أحداثه حول "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وأصدقائها، الذين يعملون فى إحدى ‏الشركات التى ‏يمتلكها ‏النجم ‏محمود حميدة، وتتوالى الأحداث‎.‎





"لما كنا صغيرين" بطولة محمود حميدة، وخالد النبوي، وريهام حجاج، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ومحمود حجازي، والدكتور أشرف زكي، والمسلسل من إنتاج شركة "ارت ميكرز "أحمد عبد العاطى، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي.