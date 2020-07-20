جولة تفقدية لفودة بسانت كاترين استعدادا لتطويرها.. بعد حديث الرئيس السيسي عنها

قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم بجولة تفقدية شاملة لمدينة سانت كاترين والتي بدات بتفقد الإجراءات الاحترازية بمطار سانت كاترين واستمع المحافظ لمقترحات لتطويره .





وذلك بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير منطقة سانت كاترين كمنطقة مقدسة ومدينة للتراث العالمي .





وتابع المحافظ بعض أعمال أعمال التوسعة والتجميل بالمدينة، وتفقد الـ 72 وحدة سكنية التى تم تسليمها لمستحقيها من اهالي سانت كاترين .





وشاهد المحافظ خلال الجولة أعمال التطوير بمستشفى سانت كاترين ، وشملت الجولة تفقد انشاء 5 صوب زراعية لانتاج الخضراوات لاهالي المدينة وزراعة 2000 شجرة زيتون بمنطقة الزيتونة، بالإضافة لتوزيع 60 خلية نحل على شباب الخريجين والأسر المعيلة لتوفير دخل ثابت للاسر والشباب، وتوزيع ماعز عشار ضمن المشروع لزيادة دخل الأسر بالمنطقة .





وتفقد المحافظ خلال الجولة إستراحة الزعيم السادات بمنطقة وادي الراحة التي قامت المحافظة بتطويرها بالتعاون مع وزارة الثقافة حفاظًا علي التراث والتاريخ.





كما قام المحافظ بزيارة لدير سانت كاترين فى إطار توطيد العلاقات بين المحافظة و رهبان الدير والوقوف علي مطالبهم وإحتياجاتهم .





في ختام الجولة ناقش المحافظ مع رئيس المدينة والمختصين احتياجات المدينة لتطويرها لتصبح مدينة عالمية، سواء بنية أساسية "مياه وصرف صحي وغاز طبيعي وإتصالات " بالإضافة لاحتياجات المدينة من الإسكان البيوت البدوية لتوفير السكن الحضاري والملائم لسكان وأهالي المدينة .





هذا بالإضافة لإستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من كاميرات المراقبة بعد انتهاء المرحلة الأولي بتكلفة 220 مليون جنيه.





رافق المحافظ خلال جولته اللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للمشروعات والتنمية، واللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين، ومديري عموم المديريات والجهات المعنية وممثلي الجهاز التنفيذي .

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