أول تصريح لوزير الإنتاج الحربي الجديد: من لا يملك قدرة تصنيع سلاحه لا يملك حرية قراره العسكري

قدم محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، تحية لروح الفريق محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي السابق، مؤكدا أن قدم الكثير وبذل جهدا عظيما في تقدم الوزارة.





وأضاف مرسي ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر شاشة "dmc"، مساء اليوم الاثنين، وزارة الإنتاج الحربي الظهير الصناعي للقوات المسلحة المصرية، لافتا إلى أنها تمتلك إمكانيات بشرية وتكنولوجيا عالية.





وتابع وزير الإنتاج الحربي، سنهتم بالشباب وتعميق الصناعة والتحول الرقمي حتى نصل لجميع الشركات في التحول الرقمي، لافتا إلى أن أهم توجيه للرئيس هو تعميق ضرورة التصنيع الحربي.





وأكد أنه من لا يملك قدرة تصنيع سلاحه لا يملك حرية قراره العسكري، مشيرا إلى أن الوزارة تخدم المشروعات القومية والأعمال المدنية وفي مختلف المجالات المدنية.