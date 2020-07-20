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رياضة

مصطفى فتحي وبامبو يخضعان لقياسات بدنية بعد تعافيهما من كورونا

الإثنين 20/يوليه/2020 - 10:15 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
حرص الجهاز الطبي للفريق الكروي الأول بالنادي الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة على خضوع الثنائي كريم بامبو ومصطفى فتحي لاعبا الفريق لقياسات بدنية اليوم

يأتي هذا بعد انتظام الثنائي في معسكر الفريق المقام حاليا ببرج العرب.

وانتظم الثنائي في معسكر الفريق الحالي ببرج العرب بعد تماثلهما للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا في الفترة الماضية.

ويواصل الزمالك استعداداته بمعسكره الحالي بمدينة برج العرب تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء استعدادًا لخوض منافسات دوري أبطال أفريقيا التي ينتظر مواجهة الرجاء المغربي فيها بدور نصف النهائي.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش وبيراميدز وديا يومي الأربعاء والخميس المقبلين على التوالي بملعب إستاد الجيش ببرج العرب في إطار الاستعدادات لعودة النشاط الرياضي.
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