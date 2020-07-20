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فن

باستايل جديد .. محمد رمضان ينشر مقطعا من أغنيته "تيك توك "

الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:00 م
صدى البلد
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أسماء الحسيني
نشر النجم محمد رمضان فيديو جديدا لها من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

فى الفيديو ببدلة سوداء ونظارة مختلفة الشكل وهو يغني جزءا من أغنيته الجديدة "تيك توك".

وحققت أغنية تيك توك لـ محمد رمضان، نجاحا كبيرا جدًا، حيث كسرت حاجز الـ 5 ملايين مشاهدة بعد عدة أيام من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".

وعلى جانب آخر حددت محكمة جنح مستأنف الدقى، جلسة 16 سبتمبر المقبل، لنظر استئناف الفنان محمد رمضان على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة على خلفية اتهامه بسب وقذف الطيار أبو اليسر، والصادر من محكمة جنح الدقى.

كانت أصدرت محكمة جنح الدقى حكمًا بحبس الفنان محمد رمضان سنة وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه؛ فى اتهامه بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسيئ إلى الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف".
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😎👰🏻 #tiktok #musicvideo

A post shared by Mohamed Ramadan 🌍🇪🇬 (@mohamedramadanws) on

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