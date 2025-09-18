قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد اعلان زواجها في سن 70 .. تفاصيل زواج إيناس الدغيدي وعدد زيجاتها
بدون يامال.. برشلونة في اختبار صعب أمام نيوكاسل بدوري أبطال أوروبا
«المركزي الأردني» يخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس
معاناة مع السرطان .. وفاة إعلامية شهيرة تثير موجة حزن واسعة
بعد قرار المالية والحد الأدنى للأجور .. مواعيد صرف المرتبات 2025 للأشهر المتبقية
أسعار الفراخ اليوم بكل أنواعها .. البانيه بكام في السوق؟
الخريف يطرق الأبواب .. الأرصاد تعلن تحسن الطقس وانخفاض الحرارة | فيديو
البلطي بـ 100 جنيه.. أسعار السمك في الأسواق اليوم
قرار مُفاجئ.. تفاصيل تسريح واشنطن لعدد من كبار دبلوماسيها في سوريا
سؤال فى النواب لحماية الأطفال والمراهقين من مخاطر لعبة روبلوكس
مصروفات المدارس 2026 | ادفعها الآن إلكترونيا بالرقم القومي عبر هذه الوسائل
افتعل أزمة مع الأهلي وساهم في صفقة بنزيما.. من هو وكيل إمام عاشور؟
أخبار العالم

على يد مسلح.. مصرع 3 من عناصر الأمن الأمريكيين وإصابة 2 آخرين

حادث إطلاق نار
حادث إطلاق نار

لقي ثلاثة من عناصر الأمن الأمريكيين في ولاية بنسلفانيا مصرعهم وأُصيب 2 آخران بجروح خطرة، نتيجة إطلاق نار نفذه مسلح في ولاية بنسلفانيا بشرق الولايات المتحدة، قبل أن تتمكن الشرطة من القضاء عليه.

وبحسب تصريحات كريستوفر باريس، المفوض في شرطة الولاية ، فإن  5 شرطيين تعرضوا لإطلاق نار اليوم، ثلاثة منهم كانت إصاباتهم قاتلة علي حد تعبيره .

وأوضح المسؤول الشرطي في الولاية أن الشرطيين المصابين نقلا إلى المستشفى وهما في حالة حرجة.

وذكرت الشرطة أن الحادث وقع في منطقة بلدة نورث كودوروس الواقعة على بعد نحو 185 كيلومتراً إلى الغرب من مدينة فيلادلفيا، بالقرب من الحدود مع ولاية ماريلاند. وأوضحت أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد ملابسات ما جرى على الطريق الريفي الذي يمر وسط منطقة زراعية تضم حقولاً واسعة وحظيرة حمراء تقليدية، في مشهد أثار صدمة السكان المحليين الذين لم يعتادوا مثل هذه الأحداث.


وأكد مستشفى يورك في بيان أنه استقبل شخصين في حالة حرجة إثر الحادث، مشيراً إلى أنه فعّل بروتوكولات أمنية مشددة لحماية المرضى والزوار والطاقم الطبي.

من جانبه، دعا نائب حاكم بنسلفانيا، أوستن ديفيس، عبر منشور في وسائل التواصل الاجتماعي، سكان الولاية إلى الدعاء للشرطة والمتضررين من إطلاق النار، مؤكداً أن السلطات تبذل أقصى جهدها لضمان سلامة المجتمع.

