على يد مسلح.. مصرع 3 من عناصر الأمن الأمريكيين وإصابة 2 آخرين

لقي ثلاثة من عناصر الأمن الأمريكيين في ولاية بنسلفانيا مصرعهم وأُصيب 2 آخران بجروح خطرة، نتيجة إطلاق نار نفذه مسلح في ولاية بنسلفانيا بشرق الولايات المتحدة، قبل أن تتمكن الشرطة من القضاء عليه.

وبحسب تصريحات كريستوفر باريس، المفوض في شرطة الولاية ، فإن 5 شرطيين تعرضوا لإطلاق نار اليوم، ثلاثة منهم كانت إصاباتهم قاتلة علي حد تعبيره .

وأوضح المسؤول الشرطي في الولاية أن الشرطيين المصابين نقلا إلى المستشفى وهما في حالة حرجة.

وذكرت الشرطة أن الحادث وقع في منطقة بلدة نورث كودوروس الواقعة على بعد نحو 185 كيلومتراً إلى الغرب من مدينة فيلادلفيا، بالقرب من الحدود مع ولاية ماريلاند. وأوضحت أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد ملابسات ما جرى على الطريق الريفي الذي يمر وسط منطقة زراعية تضم حقولاً واسعة وحظيرة حمراء تقليدية، في مشهد أثار صدمة السكان المحليين الذين لم يعتادوا مثل هذه الأحداث.



وأكد مستشفى يورك في بيان أنه استقبل شخصين في حالة حرجة إثر الحادث، مشيراً إلى أنه فعّل بروتوكولات أمنية مشددة لحماية المرضى والزوار والطاقم الطبي.

من جانبه، دعا نائب حاكم بنسلفانيا، أوستن ديفيس، عبر منشور في وسائل التواصل الاجتماعي، سكان الولاية إلى الدعاء للشرطة والمتضررين من إطلاق النار، مؤكداً أن السلطات تبذل أقصى جهدها لضمان سلامة المجتمع.