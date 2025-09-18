قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام عبري: مباحثات إسرائيلية – أمريكية في لندن حول استئناف مفاوضات الأسرى
الأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة وارتفاع الرطوبة تفاصيل حالة طقس اليوم
دعاء النبي عند مواجهة المصاعب.. 12 كلمة تهون عليك ويجبر الله بها خاطرك
ابن الحارس.. كواليس غرق طفل في حمام سباحة فيلا بمنشأة القناطر
إطلاق نار في بنسلفانيا يوقع جرحى خطيرين وحاكم الولاية يتفقد موقع الحادث
تايمز: بريطانيا تستعد للاعتراف رسميا بـ فلسطين بعد رحيل ترامب من لندن
بعد قرار الفيدرالي.. ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار ؟
الأمم المتحدة: أكثر من 40 ألف نازح جديد في غزة خلال يومين
بايرن ميونخ يفوز بثلاثية على تشيلسي في دوري أبطال أوروبا
بهدف وأسيست لصلاح.. ليفربول يفوز 3-2 على أتلتيكو بدوري أبطال أوروبا
مستقبل تيك توك في الولايات المتحدة تحت التهديد.. من يريد شراء التطبيق؟
أحمد جلال: الخطيب مستمر في رئاسة الأهلي.. وترتيبات انتخابية مرتقبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إطلاق نار في بنسلفانيا يوقع جرحى خطيرين وحاكم الولاية يتفقد موقع الحادث

الشرطة الامريكية
الشرطة الامريكية
القسم الخارجي

أصيب شخصان على الأقل بجروح بالغة في حادث إطلاق نار مرتبط بالشرطة بجنوب ولاية بنسلفانيا، اليوم الأربعاء، ما استدعى استنفاراً أمنياً واسعاً وهرع حاكم الولاية، جوش شابيرو، إلى موقع الحادث لمتابعة التطورات ميدانياً، وفق ما أعلنت السلطات.

وذكرت الشرطة أن الحادث وقع في منطقة بلدة نورث كودوروس الواقعة على بعد نحو 185 كيلومتراً إلى الغرب من مدينة فيلادلفيا، بالقرب من الحدود مع ولاية ماريلاند. وأوضحت أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد ملابسات ما جرى على الطريق الريفي الذي يمر وسط منطقة زراعية تضم حقولاً واسعة وحظيرة حمراء تقليدية، في مشهد أثار صدمة السكان المحليين الذين لم يعتادوا مثل هذه الأحداث.

وأكد مستشفى يورك في بيان أنه استقبل شخصين في حالة حرجة إثر الحادث، مشيراً إلى أنه فعّل بروتوكولات أمنية مشددة لحماية المرضى والزوار والطاقم الطبي.

من جانبه، دعا نائب حاكم بنسلفانيا، أوستن ديفيس، عبر منشور في وسائل التواصل الاجتماعي، سكان الولاية إلى الدعاء للشرطة والمتضررين من إطلاق النار، مؤكداً أن السلطات تبذل أقصى جهدها لضمان سلامة المجتمع.

وفي تطور موازٍ، أصدرت إحدى المناطق التعليمية المحلية أمراً ببقاء الطلاب والموظفين داخل المباني كإجراء احترازي، لكنها شددت في بيانها على أن الحادث لا يستهدف المدارس أو الطلبة بشكل مباشر. وأضافت أن "القرار جاء بناءً على نصائح السلطات الأمنية في ظل إغلاق عدة طرق محيطة بالمنطقة".

ويرى خبراء في الشأن الأمني أن هذا النوع من الحوادث يعكس التحديات المتزايدة التي تواجهها الشرطة في الولايات المتحدة، حيث تتكرر الاشتباكات المسلحة بين عناصر الأمن والمشتبه بهم في مناطق ريفية وحضرية على حد سواء. ويشير هؤلاء إلى أن ارتفاع معدلات انتشار السلاح يزيد من خطورة المواجهات ويضاعف من احتمالات سقوط ضحايا مدنيين أو إصابة رجال الأمن أنفسهم.

من جانب آخر، سلط الحادث الضوء على حساسية العلاقة بين الأجهزة الأمنية والمجتمع المحلي. فبينما يؤكد المسؤولون التزامهم بحماية المواطنين، تعلو أصوات داخل المجتمع المدني تطالب بمزيد من الشفافية في التحقيقات المرتبطة بإطلاق النار الذي تشترك فيه الشرطة. 

ويعتبر مراقبون أن سرعة استجابة حاكم الولاية وتواجده في موقع الحادث تهدف إلى طمأنة السكان ومنع انتشار شائعات قد تؤدي إلى توتر إضافي.

ومع استمرار التحقيقات، ينتظر الرأي العام في بنسلفانيا تفاصيل أوضح بشأن ملابسات الحادث وهوية المتورطين فيه، وسط دعوات لفتح نقاش أوسع حول سياسات السلاح والتدريب الشرطي وكيفية الحد من تكرار مثل هذه الأحداث التي باتت تؤرق الولايات المتحدة بشكل متصاعد.

ولاية بنسلفانيا إطلاق نار جوش شابيرو نورث كودوروس حاكم بنسلفانيا أوستن ديفيس بنسلفانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من وزير التعليم للإعلان عن قرار جديد .. بعد قليل

البلوجر محمد المطعنى

أجرها 50 ألف جنيه في اليوم.. المطعني يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أزمته مع سما المصري

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

خلال أيام.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

خلال أيام .. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

بدء التوقيت الشتوي

اضبط ساعتك.. موعد إلغاء التوقيت الصيفي 2025 وتطبيق الشتوي وتأخير 60 دقيقة

مشغولات ذهبية

بعد تحقيقها رقما تاريخيا.. مفاجأة بأسعار الذهب الآن في مصر

دولار امريكي

رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار بختام التعاملات

لاعبو الأهلي

الأهلى يستعين بشيخ لتلاوة القرآن بغرفة الملابس قبل مباراة سيراميكا

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

محافظ الوادي الجديد يتفقد مجمع التمور بالخارجة

وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف

وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف يوقع استمارة الانضمام لاتحاد "بشبابها"

محافظة سوهاج

سوهاج في 24 ساعة.. ضربات أمنية وحوادث مأساوية واستعدادات مكثفة للعام الدراسي الجديد

بالصور

الراقصة دينا تثير الجدل بجلسة تصوير استعراضية

الراقصة دينا تثير الجدل بجلسة تصوير استعراضية
الراقصة دينا تثير الجدل بجلسة تصوير استعراضية
الراقصة دينا تثير الجدل بجلسة تصوير استعراضية

طريقة عمل صينية الرنجة بالجبنة والزيتون| شاهد

الرنجة
الرنجة
الرنجة

قبل بداية العام الدراسي.. ضبط 7 أطنان لانشون وأدوية ومكملات غذائية منتهية الصلاحية بـ بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟

فوائد البروكلى
فوائد البروكلى
فوائد البروكلى

فيديو

المتهمين

جرعة بودر زائدة.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو فتاة التوك توك فاقدة الوعي

المتهمين

طرد نجلهم من العمل.. ضبط أسرة تعدت على مالك صيدلية في الشرقية

المتهم

ضبط المتهم بقيادة موتوسيكل عكس الاتجاه بالغربية| فيديو

المتهم

مشهد كوميدي.. القبض على المتهم بالسخرية من شرطة إحدى الدول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد