قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام عبري: مباحثات إسرائيلية – أمريكية في لندن حول استئناف مفاوضات الأسرى
الأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة وارتفاع الرطوبة تفاصيل حالة طقس اليوم
دعاء النبي عند مواجهة المصاعب.. 12 كلمة تهون عليك ويجبر الله بها خاطرك
ابن الحارس.. كواليس غرق طفل في حمام سباحة فيلا بمنشأة القناطر
إطلاق نار في بنسلفانيا يوقع جرحى خطيرين وحاكم الولاية يتفقد موقع الحادث
تايمز: بريطانيا تستعد للاعتراف رسميا بـ فلسطين بعد رحيل ترامب من لندن
بعد قرار الفيدرالي.. ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار ؟
الأمم المتحدة: أكثر من 40 ألف نازح جديد في غزة خلال يومين
بايرن ميونخ يفوز بثلاثية على تشيلسي في دوري أبطال أوروبا
بهدف وأسيست لصلاح.. ليفربول يفوز 3-2 على أتلتيكو بدوري أبطال أوروبا
مستقبل تيك توك في الولايات المتحدة تحت التهديد.. من يريد شراء التطبيق؟
أحمد جلال: الخطيب مستمر في رئاسة الأهلي.. وترتيبات انتخابية مرتقبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأمم المتحدة: أكثر من 40 ألف نازح جديد في غزة خلال يومين

نازحون من غزة
نازحون من غزة
القسم الخارجي

أعلنت الأمم المتحدة أنّ الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة خلال اليومين الماضيين تسببت في نزوح قسري لأكثر من 40 ألف شخص، في وقت يتفاقم فيه الوضع الإنساني بوتيرة "تنذر بالانهيار الكامل"، وفق تعبير المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك.

وخلال مؤتمره الصحفي اليومي، أوضح دوجاريك أنّ الأوضاع في غزة "تزداد سوءاً كل ساعة"، لافتاً إلى أنّ الجيش الإسرائيلي أصدر أوامر إجلاء جديدة للسكان خلال الساعات الـ48 الماضية، ما دفع آلاف العائلات إلى الفرار جنوباً في ظروف بالغة القسوة.

وأضاف: "يمكنكم أن تتخيلوا الطرق المزدحمة بالنازحين، أشخاص جائعون وأطفال يعانون من صدمات نفسية قاسية، فيما يحاولون النجاة بأرواحهم".

ووفقاً لبيانات الشركاء الميدانيين للأمم المتحدة الذين يراقبون حركة السكان، فقد اضطر نحو 40 ألف شخص إلى النزوح جنوباً يومي الاثنين والثلاثاء فقط. 

ومنذ منتصف أغسطس، تجاوز عدد الفارين من مناطقهم 200 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، الذين قطعوا مسافات طويلة سيراً على الأقدام في ظل غياب وسائل النقل الآمنة.

وفي جانب آخر من المعاناة، حذر صندوق الأمم المتحدة للسكان من كارثة إنسانية تمس النساء الحوامل والأمهات، مشيراً إلى أن استمرار الهجمات دفع العديد منهن للولادة في الشوارع دون رعاية طبية أو حتى مياه نظيفة. وقدّر الصندوق أن هناك نحو 23 ألف امرأة محرومة من أبسط أشكال الرعاية، فيما يولد ما يقارب 15 طفلاً أسبوعياً دون أي مساعدة صحية.

ويقول مراقبون إن هذه الأرقام تعكس انهياراً شبه كامل للمنظومة الصحية في القطاع، حيث أغلقت عشرات المستشفيات أبوابها إما بسبب الاستهداف المباشر أو بسبب نفاد الوقود والإمدادات الطبية.

 ويرى خبراء أن هذا الانهيار يضاعف من خطورة تفشي الأوبئة، خاصة مع تكدس مئات الآلاف في مناطق مكتظة وملاجئ تفتقر لأدنى مقومات الحياة.

سياسياً، طرح صحفيون تساؤلات حول تأثير استمرار التصعيد على اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة الأسبوع المقبل، خصوصاً ما يتعلق بالمداولات المرتبطة بحل الدولتين. 

ورداً على ذلك، أكد دوجاريك أنّ الأمين العام أنطونيو غوتيريش "يدرك تماماً أنّ استمرار القتال في غزة والوضع المتدهور في الضفة الغربية يبعداننا عن مسار حل الدولتين"، لكنه شدد على أنّ المنظمة الدولية "لن تسمح للوقائع الميدانية بأن تقوض جهودها أو آمالها في الوصول إلى مستقبل أكثر استقراراً وعدالة".

ويرى محللون أنّ هذا الموقف يعكس إصرار الأمم المتحدة على التمسك بالإطار السياسي رغم المأساة الإنسانية، في محاولة للإبقاء على نافذة أمل دبلوماسية وسط واقع دموي يزداد تعقيداً، إلا أنّ آخرين يحذرون من أن الفجوة بين البيانات الدولية والواقع على الأرض آخذة في الاتساع، بما يهدد بتحويل الحديث عن الحلول السياسية إلى شعارات فارغة ما لم يترافق مع ضغط دولي فعلي لوقف النزيف الإنساني.

الأمم المتحدة الهجمات الإسرائيلية قطاع غزة ستيفان دوجاريك غزة صندوق الأمم المتحدة تفشي الأوبئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من وزير التعليم للإعلان عن قرار جديد .. بعد قليل

البلوجر محمد المطعنى

أجرها 50 ألف جنيه في اليوم.. المطعني يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أزمته مع سما المصري

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

خلال أيام.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

خلال أيام .. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

بدء التوقيت الشتوي

اضبط ساعتك.. موعد إلغاء التوقيت الصيفي 2025 وتطبيق الشتوي وتأخير 60 دقيقة

مشغولات ذهبية

بعد تحقيقها رقما تاريخيا.. مفاجأة بأسعار الذهب الآن في مصر

دولار امريكي

رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار بختام التعاملات

لاعبو الأهلي

الأهلى يستعين بشيخ لتلاوة القرآن بغرفة الملابس قبل مباراة سيراميكا

ترشيحاتنا

الاسماعيلي والزمالك

ميدو: مواجهة الزمالك والإسماعيلي فقدت بريقها وأتمنى عودة الدراويش

باريس

باريس سان جيرمان يفوز برباعية على أتالانتا بأبطال أوروبا

رمضان صبحي

استبعاد رمضان صبحي من مباراة بيراميدز وزد مساء غد الخميس

بالصور

الراقصة دينا تثير الجدل بجلسة تصوير استعراضية

الراقصة دينا تثير الجدل بجلسة تصوير استعراضية
الراقصة دينا تثير الجدل بجلسة تصوير استعراضية
الراقصة دينا تثير الجدل بجلسة تصوير استعراضية

طريقة عمل صينية الرنجة بالجبنة والزيتون| شاهد

الرنجة
الرنجة
الرنجة

قبل بداية العام الدراسي.. ضبط 7 أطنان لانشون وأدوية ومكملات غذائية منتهية الصلاحية بـ بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟

فوائد البروكلى
فوائد البروكلى
فوائد البروكلى

فيديو

المتهمين

جرعة بودر زائدة.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو فتاة التوك توك فاقدة الوعي

المتهمين

طرد نجلهم من العمل.. ضبط أسرة تعدت على مالك صيدلية في الشرقية

المتهم

ضبط المتهم بقيادة موتوسيكل عكس الاتجاه بالغربية| فيديو

المتهم

مشهد كوميدي.. القبض على المتهم بالسخرية من شرطة إحدى الدول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد