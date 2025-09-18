قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لليوم الثاني على التوالي .. انقطاع الإنترنت والاتصالات عن مدينة غزة
أسعار الذهب اليوم الخميس.. عيار 21 يقفز والجنيه الذهب يتجاوز 39 ألف جنيه
الأمن الروسي يعتقل 3 أشخاص في سانت بطرسبورج بتهمة التحضير لاغتيال رئيس مؤسسة دفاعية بأوامر أوكرانية
وزير الدفاع الصيني: لن نسمح بنجاح أي محاولات انفصالية تهدف لاستقلال تايوان
رويترز: الخارجية الأمريكية استغنت عن عدد من الدبلوماسيين المعنيين بسوريا خلال الأيام الماضية
كثافات متحركة.. تفاصيل الحركة المرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة
في الصناعة وتوطين التكنولوجيا.. «الوزير»: توجيهات رئاسية بتوسيع التعاون مع أفريقيا.. جامبيا بالمقدمة
وزارة الدفاع الروسية: أسقطنا 43 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية
جيش الاحتلال يزعم مقتــ..ـل أحد تجّار السلاح البارزين في لبنان
استئناف المتهم بالتعدي على الطفل ياسين تلميذ دمنهور في هذا الموعد
فقط بـ350 جنيهًا .. أسعار اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلبة 2025 وكيفية استخراجه
تحرك قافلة المساعدات الإنسانية الـ40 من مصر إلى قطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الدفاع الصيني: لن نسمح بنجاح أي محاولات انفصالية تهدف لاستقلال تايوان

الصين علم
الصين علم
محمود نوفل

أكد الجيش الصيني أن بلاده لن تسمح مطلقاً للقوى الانفصالية في تايوان بتحقيق أي نجاح في مساعيها نحو الاستقلال، مشدداً على تمسّك بكين بمبدأ وحدة الأراضي الصينية.

جاء ذلك في تصريحات لوزير الدفاع الصيني دونغ جون اليوم الخميس ، مشددا على ان جيش التحرير الشعبي الصيني كان دائمًا قوة لا تُقهَر تدافع عن إعادة توحيد الوطن الأم".

وقال أيضا : الجيش لن يسمح أبداً بأن تنجح أي محاولات انفصالية تهدف إلى استقلال تايوان".

ويُشار إلى أن بكين تُعتبر تايوان جزءا من الأراضي الصينية وتهدد باستعادتها ولو بالقوة إذا لزم الأمر، بينما يعتبر "الحزب الديمقراطي التقدمي" الحاكم في الجزيرة أنها دولة مستقلة.

يذكر أن الصين حذرت الولايات المتحدة الأمريكية من دعم تايوان وتحفيزها لاتخاذ ما تصفه الصين بـ"سياسات خطيرة"، بعدما أعلنت واشنطن أنها ستساعد تايوان إذا تعرضت لهجوم صيني.

وبينما تمتلك الصين واحداً من أقوى جيوش العالم ويصنف أسطولها في المرتبة الأولى عالمياً، فإن تايوان تخطط لمواجهة أي هجوم صيني محتمل بتكتيكات عسكرية تتضمن الاعتماد على مجموعات قتالية متحركة وتقليل حجم القوات الثابتة التي يمكن استهدافها والتركيز على وسائل الحرب الإلكترونية.

الصين تايوان الجيش الصيني وزير الدفاع الصيني استقلال تايوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من وزير التعليم للإعلان عن قرار جديد .. بعد قليل

تنسيق الجامعات 2025

رابط سريع للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025

دولار امريكي

عقب قرار الفيدرالي.. أسعار الدولار الآن في البنوك

مشغولات ذهبية

انخفاض أسعار الذهب الآن.. وهذه قيمة عيار 21

ذهب ودولار

بعد قرار الفيدرالي.. ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار ؟

ارشيفية

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

إيناس وأحمد مكي

إيناس مكي تكشف حقيقة رفعها قضية ضد شقيقها بسبب عمل فني

وزير التربية والتعليم

ماذا سيدرس طلاب سنة أولى بكالوريا في العام الدراسي الجديد؟|قرار عاجل الآن

ترشيحاتنا

العدل

حزب العدل: تقرير لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة صفعة جديدة لإسرائيل

باسل عادل رئيس حزب الوعي

الوعي يؤكد أهمية إطلاق تحرك برلماني عالمي منظم لإصدار تشريعات تجرّم التعامل مع الاحتلال

النائبة هناء أنيس رزق الله

خارجية النواب: زيارة ملك إسبانيا للقاهرة محطة تاريخية تعكس قوة العلاقات الثنائية

بالصور

أضرار لـ البازلاء.. احترس منها

اضرار لـ البزلاء احترس منها
اضرار لـ البزلاء احترس منها
اضرار لـ البزلاء احترس منها

قبل المدارس.. طريقة عمل مربى البلح

طريقة عمل مربى البلح
طريقة عمل مربى البلح
طريقة عمل مربى البلح

5 أضرار في انتظارك.. لا تكثر من تناول القرفة لهذه الأسباب

فوائد و اضرار القرفة لا تعلمها
فوائد و اضرار القرفة لا تعلمها
فوائد و اضرار القرفة لا تعلمها

تتخطى 200 ألف جنيه ..جومانا مراد تلفت الأنظار بهذه الإطلالة

يتخطى الـ 200 الف جنيهاً ..جومانا مراد تلفت الانتباه بهذه الاطلالة
يتخطى الـ 200 الف جنيهاً ..جومانا مراد تلفت الانتباه بهذه الاطلالة
يتخطى الـ 200 الف جنيهاً ..جومانا مراد تلفت الانتباه بهذه الاطلالة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد