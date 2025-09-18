وزير الدفاع الصيني: لن نسمح بنجاح أي محاولات انفصالية تهدف لاستقلال تايوان

أكد الجيش الصيني أن بلاده لن تسمح مطلقاً للقوى الانفصالية في تايوان بتحقيق أي نجاح في مساعيها نحو الاستقلال، مشدداً على تمسّك بكين بمبدأ وحدة الأراضي الصينية.

جاء ذلك في تصريحات لوزير الدفاع الصيني دونغ جون اليوم الخميس ، مشددا على ان جيش التحرير الشعبي الصيني كان دائمًا قوة لا تُقهَر تدافع عن إعادة توحيد الوطن الأم".

وقال أيضا : الجيش لن يسمح أبداً بأن تنجح أي محاولات انفصالية تهدف إلى استقلال تايوان".

ويُشار إلى أن بكين تُعتبر تايوان جزءا من الأراضي الصينية وتهدد باستعادتها ولو بالقوة إذا لزم الأمر، بينما يعتبر "الحزب الديمقراطي التقدمي" الحاكم في الجزيرة أنها دولة مستقلة.

يذكر أن الصين حذرت الولايات المتحدة الأمريكية من دعم تايوان وتحفيزها لاتخاذ ما تصفه الصين بـ"سياسات خطيرة"، بعدما أعلنت واشنطن أنها ستساعد تايوان إذا تعرضت لهجوم صيني.

وبينما تمتلك الصين واحداً من أقوى جيوش العالم ويصنف أسطولها في المرتبة الأولى عالمياً، فإن تايوان تخطط لمواجهة أي هجوم صيني محتمل بتكتيكات عسكرية تتضمن الاعتماد على مجموعات قتالية متحركة وتقليل حجم القوات الثابتة التي يمكن استهدافها والتركيز على وسائل الحرب الإلكترونية.