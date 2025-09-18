رويترز: الخارجية الأمريكية استغنت عن عدد من الدبلوماسيين المعنيين بسوريا خلال الأيام الماضية

أعلنت وكالة رويترز، أن الخارجية الأمريكية استغنت عن عدد من الدبلوماسيين المعنيين بسوريا في الأيام الماضية، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وطرح المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، في تعليقه على العدوان الإسرائيلي الأخير على دولة قطر، مجموعة من التساؤلات التي تعكس قلقًا عميقًا بشأن طبيعة الهجوم، وسكوت بعض الأطراف الدولية عنه، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أبو بكر مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن الولايات المتحدة كانت على علم مسبق بالضربة الإسرائيلية، معتبرًا أن المسافة التي قطعتها الطائرات، والتي يُقال إنها عشر طائرات خرجت من الأراضي المحتلة نحو الدوحة، لا يمكن أن تمر دون أن ترصدها أجهزة الرادار والاستخبارات الأمريكية.

وتابع: "هل يعقل أن تمر هذه الطائرات كل هذه المسافة دون أن تكتشفها الولايات المتحدة؟، بالطبع لا، فكل المؤشرات تدل على أن أمريكا كانت تعلم نية إسرائيل قصف الدوحة".

