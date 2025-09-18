قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الخميس.. عيار 21 يقفز والجنيه الذهب يتجاوز 39 ألف جنيه

ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 18سبتمبر 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في مختلف الأعيرة داخل سوق الصاغة، متأثرة بالصعود العالمي للمعدن الأصفر وزيادة الإقبال عليه كملاذ آمن، في ظل توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية والتوترات الجيوسياسية.

سعر الذهب

أسعار الذهب فى السوق :

سعر الذهب عيار 24 بلغ 5623 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4920 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4217 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3300 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2350 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 174269 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 39220 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا
وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.28 % إلى نحو 3679 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

الذهب يتراجع من ذروته التاريخية مع ترقب قرار الفائدة في أمريكا


وأكد خبراء سوق الذهب أن استمرار التوقعات بخفض الفائدة في الولايات المتحدة يعزز من جاذبية الذهب كأداة استثمارية، الأمر الذي انعكس مباشرة على الأسعار المحلية. وأضافوا أن الطلب المتزايد على المعدن النفيس عالميًا نتيجة الأوضاع الاقتصادية والسياسية ساهم في إبقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة.

ويترقب المتعاملون مزيدًا من التغيرات خلال الساعات المقبلة مع صدور بيانات اقتصادية أمريكية جديدة، وسط توقعات بمزيد من التحركات في أسعار الذهب عالميًا، وما يقابلها من انعكاسات محلية داخل السوق المصرية.

