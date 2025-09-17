رحلة إلى قلب نيجني نوفغورود: مهرجان شباب العالم يجمع الثقافات

حين تطأ أقدامك مدينة "نيجني نوفغورود" الروسية، التي استضافت هذا العام فعاليات "مهرجان شباب العالم"، ستخطف أنظارك الطبيعة الخلابة من غابات وأنهار ومبانٍ على الطرازين الروسي والأوروبي، لتتوقف مخيلتك للحظات وتفكر في روعة هذا المكان المخفي عن أنظار العالم.

خلال حضورك لفعاليات "مهرجان شباب العالم"، سترى العديد من أجناس العالم، خاصة من الوطن العربي ومصر وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا، ليجمع هذا الحدث الهام بين شباب العالم ويتبادلوا ثقافاتهم وأفكارهم التي تتسم بالإبداع، فينبثق منها مواهب فذّة قادرة على صنع مستقبل أفضل.

مشاركة المصريين بالمهرجان

يشارك الشباب المصري من طلاب وغيرهم في هذه الفعاليات بقوة، ويندمجون مع كافة أطياف العالم، للمشاركة بشكل فعال يليق بمصر، ليصبحوا واجهة مشرفة يُحتذى بها الجميع.

بداخل المبنى الرئيسي للمهرجان الذي تبدأ فيه كافة الفعاليات، تقف "هدى سعد" - التي تدرس العلوم السياسية بـ روسيا - أمام سبورة لتدون اسمها كتذكار لينضم إلى قائمة من مئات الأسماء المدونة على لوح الكتابة الممزوج بكافة أنواع اللغات.

وجهة مشرفة

ترى "هدى" أن مشاركتها في هذا المهرجان يمنحها الفرصة لتبادل الثقافات مع أجناس أخرى، لتمنحهم فكرة حقيقية عن وطنها مصر التي تعتز به دائماً، وهي تدرس في روسيا، حيث ترتدي شارة (badge) مرسوماً عليها علم مصر ووشاحاً فرعونياً لتُظهر مدى فخرها بحضارتها الفرعونية وببلدها، لتبهر المشاركين بطريقتها المشرفة واعتزازها بقوميتها العربية وفقاً لحديثها لـ “صدى البلد”.

يتميز المهرجان بعدد من المباني الأثرية ذات المعمار الروسي المبهر، الذي يظهر جمال مدينة "نيجني نوفغورود" الروسية، لتكون هذه المباني وجهة المهرجان الذي يشارك فيه حوالي 2000 مشارك من مختلف دول العالم، في فرصة للانفتاح على العالم وشبابه، كدعوة للسلام بين الأجيال الجديدة لإتاحة مستقبل يعمه السلم والأمن.

عروض واحتفالات

يشمل المهرجان عدة فعاليات كبرى تتمثل في عروض مسرحية وعلمية وثقافية، مبهرة، لتكون همزة وصل لتعريف العالم بالثقافة الروسية التي تحمل في طياتها الكثير من الفنون والإبداع، فيندمج العالم مع هذه الثقافة خارج نطاق الإعلام الغربي والبروباجاندا المغلوطة عن تلك الثقافة.

والجدير بالذكر أن اليوم هو أولى فعاليات مهرجان شباب العالم المقام بروسيا وبالتحديد في مدينة "نيجني نوفغورود"، الذي سيستمر لقرابة الأسبوع ويحضره نخبة من الشخصيات الاعتبارية الروسية والعربية.