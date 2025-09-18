الأمن الروسي يعتقل 3 أشخاص في سانت بطرسبورج بتهمة التحضير لاغتيال رئيس مؤسسة دفاعية بأوامر أوكرانية

أعلن الأمن الروسي، اعتقال 3 أشخاص في مدينة سانت بطرسبورج أثناء التحضير لاغتيال رئيس إحدى مؤسسات الدفاع بناء على تعليمات من الاستخبارات الأوكرانية، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وانتقد السفير الأمريكي لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو) ماثيو ويتاكر ما وصفه بازدواجية المواقف الأوروبية تجاه روسيا، مؤكداً أن حلفاء واشنطن لا يمكنهم مطالبة الولايات المتحدة بتشديد الضغوط على موسكو في الوقت الذي يواصلون فيه استيراد النفط الروسي.

وقال ويتاكر في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "من غير المنطقي أن يطلبوا من الولايات المتحدة أن تكون في الطليعة، بينما هم لا يريدون اتخاذ الخطوات نفسها ويستمرون في شراء النفط من روسيا".

ويعكس تصريح الدبلوماسي الأمريكي موقفاً متسقاً مع ما صرّح به وزير الخارجية ماركو روبيو في وقت سابق، حيث شدد على أن الدول الأوروبية الراغبة في زيادة العقوبات على موسكو يجب أن تفرض أولاً قيوداً مماثلة بشكل مستقل قبل مطالبة واشنطن بالتحرك.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد وجّه رسالة أكثر صراحة إلى الأوروبيين، داعياً إياهم إلى التوقف عن شراء النفط الروسي، ومؤكداً استعداده لتصعيد العقوبات ضد موسكو شريطة التزام جميع أعضاء الناتو بالخطوة ذاتها.

وفي المقابل، يواجه الاتحاد الأوروبي صعوبة في تنسيق مواقفه الداخلية بشأن العقوبات، إذ أُجّل مؤخراً بحث الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات ضد روسيا، وسط خلافات بين الدول الأعضاء حول جدواها الاقتصادية. وبحسب صحيفة "بوليتيكو"، فإن سلوفاكيا والمجر أبدتا اعتراضاً صريحاً، معتبرتين أن أي تشديد إضافي سيؤثر سلباً على اقتصادهما الذي لا يزال يعتمد بدرجة كبيرة على الطاقة الروسية.







