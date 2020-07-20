AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ليلى علوي: طول عمري جريئة في اختيار ألوان فساتيني

الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:53 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
قالت الفنانة ليلى علوي، أنا جريئة في اختيار الألوان في ملابسها لكن ليس في الموديلات، قائلة "أنا جريئة في إختيار الألوان اللي هلبسها لكن في " الموديلات " لا، وطول عمري قبل مانزل الشارع باخد بالي من لبسي كويس، لأن أمي علمتني أني البس اللبس المناسب في المكان المناسب".

وتابعت علوي، في مداخلة عبر تطبيق زووم  مع برنامج " القاهرة الان " المذاع على فضائية العربية الحدث، قائلة "ممكن ألبس أي حاجة بس كل لبس له مكانه لبس البحر في البحر .. طول عمري  كده".

وحول ملابس السينما والتلفزيون  قالت علوي،  "طول مسيرتي  الفنية  وملابسي في أدواري بخرج منها لله لكن لازم أحتفظ بأي لبس من الشخصية الي قدمتها ومحتفظة بفساتني   في كل أدواري بالاخص " سمع هس "  و" المصير " و " حديث الصباح والمساء " " و"بنت  من شبرا".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد بكائها على المنسى.. 10 إطلالات لـ ليلى علوى تؤكد السن مجرد رقم

مبهرة ورائعة.. 15 صورة تكشف أناقة فساتين يارا في عيد ميلادها

تصدرت التريند بفستان أبيض .. 10 إطلالات جريئة لـ هيا مرعشلي.. شاهد

ترشيحاتنا

الكاف يخطر الزمالك شفهيا بموعد مباراتي الرجاء في دوري أبطال أفريقيا

بسبب الـ بكيني.. مشادة بين سيدات في الساحل لاعتراضهن على المايوه الشرعي

الصحة: تسجيل 627 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و50 حالة وفاة

يصل إلى النصف.. تخفيض هائل على سعر هاتف سامسونج Galaxy Note 9

بعد 11 يومًا من المأساة .. الآلاف بكفر الشيخ ينتظرون جثمان نور كلش استعدادًا لدفنه

دار الإفتاء: وقفة عرفات 30 يوليو و عيد الأضحى الجمعة 31

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرض فيراري F40 نادرة لحادث أثناء تجربة قيادتها.. صور

بعد أنباء عن إصابتها بـ نزيف في المخ.. شاهد شقيقة الفنانة زينة

لا يتحول إلى سرطان .. 10 معلومات عن القولون العصبي.. شاهد