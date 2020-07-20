ليلى علوي: طول عمري جريئة في اختيار ألوان فساتيني

قالت الفنانة ليلى علوي ، أنا جريئة في اختيار الألوان في ملابسها لكن ليس في الموديلات، قائلة "أنا جريئة في إختيار الألوان اللي هلبسها لكن في " الموديلات " لا، وطول عمري قبل مانزل الشارع باخد بالي من لبسي كويس، لأن أمي علمتني أني البس اللبس المناسب في المكان المناسب".





وتابعت علوي ، في مداخلة عبر تطبيق زووم مع برنامج " القاهرة الان " المذاع على فضائية العربية الحدث، قائلة "ممكن ألبس أي حاجة بس كل لبس له مكانه لبس البحر في البحر .. طول عمري كده".





وحول ملابس السينما والتلفزيون قالت علوي، "طول مسيرتي الفنية وملابسي في أدواري بخرج منها لله لكن لازم أحتفظ بأي لبس من الشخصية الي قدمتها ومحتفظة بفساتني في كل أدواري بالاخص " سمع هس " و" المصير " و " حديث الصباح والمساء " " و"بنت من شبرا".



