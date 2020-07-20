نبيلة عبيد تروي كواليس حصولها على لقب نجمة مصر الأولى

كشفت الفنانة نبيلة عبيد ، أنها حصلت على لقب نجمة مصر الأولى في أعقاب قيامها بدور في فيلم باسم "التحدي" مع إيناس الدغيدي ومن تأليف مصطفى محرم، كاشفة أنها شعرت بقلق وتردد حينها من أقاويل الوسط الفني عندما تحصل على اللقب.





وسردت عبيد ، في مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الان" المذاع على فضائية العربية الحدث، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، كواليس حصولها على اللقب.





وقالت إنه: "في فيلم التحدي قالي المنتج وقتها نصًا (لما بيجوا يشتروا فيلم لنبيلة عبيد ببيع معاه عشر افلام فبصلته باستغراب) فرد علي وقتها (ايوه إنتي راسمال .. أنا هديكي لقب نجمة مصر الاولى) وكان ذلك عبر مكالمة هاتفية.. وقتها قلتله من فضلك إديني فرصة افكر بس.. ورجعت لصديق وسالته قلي حقك أنتي عملتي افلام كتيرة وكنت وقتها مسافرة للولايات المتحدة للتكريم وقال لي المنتج بسرعة لازم أعمل الافيشات واحط اللقب فواقفت.. كنت خايفة".





وأكد أن اللقب صاحبه تقديم أفلام ذات مستوى عالٍ من الرقي والجودة حتى لا يكون اللقب فقط.