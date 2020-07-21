وزير الإنتاج الحربي: من لا يملك حرية تصنيع الأسلحة لا يملك قراره العسكري..فيديو

قال اللواء محمد أحمد مرسي وزير الدولة والإنتاج الحربي، إنني أرسل تحية وتقدير واحترام وإجلال إلى روح الفريق محمد سعيد العصار وأرسل تعزية إلى أسرته الكريمة .





وأضاف محمد أحمد مرسي خلال مداخلة هاتفية في برنامج كل يوم المذاع علي قناه أون إى ، أن الفريق العصار كان له دور وطني كبير أثناء فترة توليه قيادة وزارة الإنتاج الحربي منذ عام 2015 .





، أن الفريق العصار كان له دور أيضا في تقدم وحدات وشركات وزارة الإنتاج الحربي ودعم الصناعة الوطنية، مشددا أن هناك جيلًا من المهندسين بالقوات المسلحة تتلمذوا على يد العصار . وأوضح محمد أحمد مرسي لهأيضاالإنتاجالمسلحة





وأشار إلى أ ن هناك أهدافا نسعى لتحقيقها في الفترة القادمة وعلى رأسها زيادة تعميق التصنيع المحلي، لافتا أنه من لا يملك حرية تصنيع الأسلحة لا يملك قراره العسكري .



