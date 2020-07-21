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وزير الإنتاج الحربي: من لا يملك حرية تصنيع الأسلحة لا يملك قراره العسكري..فيديو

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 12:52 ص
وزير الإنتاج الحربي
وزير الإنتاج الحربي
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إبراهيم القادري
قال اللواء محمد أحمد مرسي وزير الدولة والإنتاج الحربي، إنني أرسل تحية وتقدير واحترام وإجلال إلى روح الفريق محمد سعيد العصار وأرسل تعزية إلى أسرته الكريمة .

وأضاف محمد أحمد مرسي خلال مداخلة هاتفية في برنامج كل يوم المذاع علي قناه أون إى ، أن الفريق العصار كان له دور وطني كبير أثناء فترة توليه قيادة وزارة الإنتاج الحربي منذ عام 2015 .

وأوضح محمد أحمد مرسي ، أن الفريق العصار كان له دور أيضا في تقدم وحدات وشركات وزارة الإنتاج الحربي ودعم الصناعة الوطنية، مشددا أن هناك جيلًا من المهندسين بالقوات المسلحة تتلمذوا على يد العصار  .

وأشار إلى أن هناك أهدافا نسعى لتحقيقها في الفترة القادمة وعلى رأسها زيادة تعميق التصنيع المحلي، لافتا أنه من لا يملك حرية تصنيع الأسلحة لا يملك قراره العسكري .

ونوه إلى أن وزارة الإنتاج الحربي هي الظهير الصناعي للقوات المسلحة المصرية، مشيرا إلى انه سيكون هناك تعاون مع جميع الجهات التصنيعية في الدولة.
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