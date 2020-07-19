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أخبار البلد

وزير الإنتاج الحربي: من لا يملك تصنيع سلاحه لا يملك حرية قراره العسكري

الأحد 19/يوليه/2020 - 04:49 م
اللواء محمد أحمد
اللواء محمد أحمد مرسي وزير الإنتاج الحربي
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كريم الخطيب
أكد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الإنتاج الحربي الجديد، أن وزارة الإنتاج الحربي الظهير الصناعي للقوات المسلحة ومهمتها الاساسية تلبية مطالبها واحتياجاتها من أسلحة ومعدات وذخائر بإمكانياتها البشرية التكنولوجية والفنية. 

وأوضح "مرسي" خلال تصريحات له أن وزارة الإنتاج الحربي تمتلك أكبر وأرقى التكنولوجيات الفنية وتطبيقه في مصانعها لتساعد في تحقيق الهدف والرقمنة في كثير من المصانع والأماكن التي تستوعب الرقمنة والتكنولوجيا المتقدمة. 

وأشار وزير الإنتاج الحربي ، إلى أنهم سيسعون الي استغلال الإمكانيات والقدرات التدريبية تحت خدمة الجهات الصناعية في مصر، مؤكدا أنه سيعملون على دعم والتنسيق مع كافة الجهات الصناعية والقطاعين العام والخاص وشركات قطاع الأعمال. 

وأضاف: سيكون هناك تعاون وتكاتف بين وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع في العديد من المجالات خاصة في الظهير الصناعي لخدمة القوات المسلحة وتلبية جميع احتياجاتها، مرددا مرة أخرى : "من لا يملك تصنيع سلاحه لا يملك حرية قراره العسكري". 

ونوه إلى أن امكانيات الانتاج الحربي وفائض امكانياته البشرية والتكنولوجية توجه للانتاج المدني وتخدم المشاريع القومية للدولة، موضحا ان هناك مشروع متكامل مع الهيئة العربية للتصنيع. 
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