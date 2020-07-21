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منوعات

أنباء سارة تزفها أكسفورد عن فيروس كورونا.. تفاصيل

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 02:03 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
تشير نتائج المراحل الأولى من دراسة وتتبع لقاح فيروس كورونا المستجد، الذي يتم تطويره في جامعة "أكسفورد"، إلى أنه آمن، ويعمل على تقوية المناعة بالجسم للتصدي للفيروس المستجد.


وقالت "سارة جيلبرت" من جامعة أكسفورد: "لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به قبل أن نؤكد ما إذا كان لقاحنا سيساعد في التصدي لفيروس كوفيد -19، ولكن هذه النتائج المبكرة تبشر بالخير."


وأضافت "الاستمرار في اختبار لقاحنا في تجارب المرحلة الثالثة ، نحتاج إلى معرفة المزيد عن الفيروس - على سبيل المثال ، ما زلنا لا نعرف مدى قوة الاستجابة المناعية التي نحتاج إلى استثارتها لتوفير الحماية الفعالة ضد عدوى فيروس كورونا المستجد"، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا مترو" البريطانية.


وأكملت "جيلبرت": "'إذا كان لقاحنا فعالا، فهو خيار واعد حيث يمكن تصنيع هذه الأنواع من اللقاحات على نطاق واسع".


فيما قال وزير الصحة البريطاني "مات هانكوك" إن تحديث اللقاح مشجع للغاية، وكتب عبر "تويتر":"لقد طلبنا بالفعل 100 مليون جرعة من هذا اللقاح ، إذا نجح. "


كما غرد رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون":" هذه أخبار إيجابية للغاية. إنجاز رائع لعلمائنا والباحثين الرائدين عالميًا فيUniofOxford".
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