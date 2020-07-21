فيروس كورونا يقصر عمر الإنسان

أظهرت دراسة جديدة أن فيروس كورونا المستجد لن يتوقف عن كوه فيروس يدمر الجهاز التنفسي بأعراضه ولكن للشفاء منه آثار جانبية أيضًا، فقد يخفض الفيروس من متوسط العمر للرجال والنساء نحو عامين.





وقال علماء وباحثون من جامعة "أكسفورد" البريطانية ، أن الفيروس قلل من عمر النساء من 83.5 عام في 2019 إلى 81.8في النصف الأول من عام 2020، ومن 79.9 عام إلى 78 عاما للرجال.بحسب ما نشرت "روسيا اليوم".





وأشارت الدراسة إلى :" أنه تمت بالمقارنة بين متوسط العمر المتوقع في 2019، والنصف الأول من 2020، واتضح من خلال ذلك أن متوسط العمر المتوقع قد انخفض بنحو 1.7 و 1.9 سنة للإناث والذكور ".

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وقد استعانت الدراسة بسجلات الوفيات باختلاف أسباب الوفاة من بداية الجائحة في مارس الماضي حتى نهاية يونيو.





وقد قام الباحثون بعقد المقارنة والبحث في زيادة أعداد الوففيات ومتوسط العمر المتوقع للجنسين.