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سيارات

لادا جرانتا ليفت باك الجديدة lada granta left back.. تعرف على المواصفات والسعر.. صور

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 09:59 ص
لادا جرانتا ليفت
لادا جرانتا ليفت باك lada granta 2020
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اشرف عطية
أعلن وكيل لادا في مصر عن طرح نسخ جديدة من سيارات lada granta 2020 في مصر، وهي السيارة الجديدة لادا جرانتا ليفت باك، وقام الوكيل بطرحها في مصر في فئتين واحدة مانيوال وواحدة أوتوماتيك.


lada granta 2020
لادا جرانتا ليفت باك ليست "تقفيل محلي" بل مستوردة من روسيا مثلما كان يحدث في وقت سابق عندما وفرت الشركة نسخا محلية التجميع بسعر أقل ونسخ مستوردة من روسيا بسعر أعلى من طرازاتها في مصر، والآن تعود لنفس الدور مع لادا جرانتا التي توفرها في نسخ مستوردة من الخارج ونسخ ذات إنتاج محلي في مصر لتصل لشريحة أكبر من العملاء.


لادا جرانتا ليفت باك
مواصفات لادا جرانتا ليفت باك lada granta 2020

تأتي السيارة لادا جرانتا ليفت باك lada granta 2020 في مصر بمحرك 1600 سي سي 8 صباب يعطي قوة تصل إلى 87 حصانا، متصل بفتيس أوتوماتيك أو مانيوال حسب اختيارك وتأتي بشنطة سعة 440 لترا وخزان وقود سعة 50 لترا.


lada granta left back
مواصفات الأمان في لادا جرانتا ليفت باك lada granta 2020
تأتي السيارة لادا جرانتا ليفت باك lada granta 2020 بعدد من وسائل الأمان، وتشمل ايرباج أمامي وتثبيت كراسي الأطفال في الجزء الخلفي من السيارة مع فرامل ABS وEBD بالإضافة إلى نظام فرامل BAS مما يعزز من ثباتها ونظام الكبح في المنحدرات.


سعر لادا جرانتا ليفت باك
لادا جرانتا ليفت باك مانيوال بسعر 175.000 جنيه.


لادا جرانتا ليفت باك أوتوماتيك بسعر 205.000 جنيه.
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