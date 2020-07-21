حامل رسالة من روحاني.. وزير الخارجية الإيراني في روسيا

كشف السفير الإيراني في روسيا، كاظم جلالي، اليوم الثلاثاء، عن أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف، حمل رسالة من الرئيس الإيراني حسن روحاني، إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أثناء الزيارة التي سيقوم بها إلى موسكو اليوم الثلاثاء.





وكتب جلالي على تويتر: "وزير الخارجية محمد جواد ظريف سيكون في موسكو الثلاثاء، في زيارته الـ30 إلى روسيا والثالثة إلى موسكو خلال الأشهر الستة الماضية، كرئيس للجهاز الدبلوماسي الإيراني".





وأضاف: "أن وزير الخارجية سيسلم رسالة من روحاني إلى بوتين وسيجري محادثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، حول الاتفاق النووي والتطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية".





وقال: "أن روسيا بصفتها داعمة للاتفاق النووي عارضت أخيرا قرار مجلس الحكام التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهنالك تضامن كامل بين إيران وروسيا ضد إجراءات العقوبات الأمريكية الأحادية والمناهضة للبشرية".





ويزور وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف روسيا للقاء المسئولين الروسيين.